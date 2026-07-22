El naufragio del ferry MV Barima dejó al menos 53 personas muertas frente a las costas de Guyana y se convirtió en una de las tragedias marítimas más graves de la historia reciente del país. Los equipos de emergencia mantienen las tareas de búsqueda ante la posibilidad de que el número de víctimas aumente.
Un ferry se hundió en segundos frente a Guyana: hay 53 muertos y decenas de desaparecidos
El ferry MV Barima se hundió pocas horas después de partir desde Georgetown rumbo a Port Kaituma. Hasta el momento fueron rescatadas 77 personas, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.
La embarcación se hundió el sábado por la noche, pocas horas después de zarpar desde Georgetown, la capital guyanesa. Su destino era Port Kaituma, una localidad situada en el interior selvático, para lo cual debía navegar por el océano Atlántico y luego continuar por un río.
Hasta el momento, las autoridades informaron que 77 personas fueron rescatadas. Buzos, pescadores y especialistas de Guyana y de la Guayana Francesa participan del operativo, cuyo radio de búsqueda fue ampliado de 400 a 1070 kilómetros cuadrados.
Uno de los principales puntos de la investigación es determinar cuántas personas viajaban realmente en el ferry. El registro oficial consignaba 133 ocupantes, pero el primer ministro Mark Phillips indicó que las estimaciones elevan esa cifra a 179.
Los sobrevivientes describieron escenas desesperantes durante el hundimiento. Una mujer que perdió a cuatro de sus nietos contó que el barco desapareció bajo el agua en pocos segundos y que permaneció durante nueve horas en el mar antes de ser auxiliada.
Otra pasajera, de 18 años, logró salvar a su bebé de diez meses, pero continúa buscando a su hija de tres años. Según relató, pasó alrededor de ocho horas sostenida sobre restos de la embarcación mientras esperaba la llegada de los rescatistas.
La Justicia inició una investigación penal para establecer las causas del desastre. El capitán y otro integrante de la tripulación quedaron bajo custodia después de que ambos dieran positivo en pruebas de consumo de marihuana.
El Ministerio de Obras Públicas suspendió al personal encargado de la operación y del embarque ante las sospechas de que se permitió el ingreso de pasajeros y carga sin registrarlos. El ferry tenía 87 años, había sido reacondicionado en 2024 y, según las primeras pericias, comenzó a llenarse de agua antes de volcar y hundirse frente a la región del Esequibo.