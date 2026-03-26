Tragedia en Bangladesh: un colectivo cayó al río mientras intentaba abordar un ferry y dejó al menos 24 muertos
El fatal accidente tuvo lugar en el río Padma cuando el transporte de pasajeros intentaba abordar un ferry en el distrito de Rajbari. El siniestro desató un operativo de rescate que se extendió durante toda la noche, en medio de lluvia, fuerte corriente y escenas de desesperación entre familiares y sobrevivientes.
Las autoridades abrieron una investigación para determinar si hubo negligencia en la maniobra previa a la caída del vehículo.
Una tragedia sacudió al centro de Bangladesh cuando un colectivo de pasajeros se precipitó al río Padma mientras realizaba la maniobra para subir a un ferry. El hecho ocurrió en la zona de Daulatdia, en el distrito de Rajbari, y dejó al menos 24 muertos, según el balance más reciente informado por autoridades y recogido por Reuters.
El vehículo trasladaba a unas 40 personas, aunque otras versiones iniciales hablaban de cerca de 50 pasajeros. El recorrido unía el distrito de Kushtia con la capital, Daca, en un contexto de alto movimiento de viajeros por el regreso a la actividad tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.
De acuerdo con los reportes preliminares, el colectivo perdió el control cuando se aproximaba al ferry y terminó volcando antes de hundirse casi nueve metros en el río. Medios locales señalaron además que un transbordador impactó contra el muelle y desató la secuencia que terminó con el vehículo en el agua.
Rescate contrarreloj
Varios pasajeros lograron salir nadando por sus propios medios apenas se produjo la caída. Otros, en cambio, quedaron atrapados dentro del vehículo, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia con bomberos, buzos y fuerzas de seguridad que trabajaron durante horas en una zona de gran complejidad.
Durante la madrugada, una embarcación de rescate logró reflotar el colectivo, una maniobra clave para acceder al interior. Reuters informó que 22 cuerpos fueron hallados dentro de la unidad y que otras dos mujeres murieron después de haber sido rescatadas con vida, lo que elevó el saldo fatal a 24 víctimas.
Las tareas de búsqueda se vieron complicadas por la fuerte corriente del Padma y por las lluvias registradas durante la noche. Hasta la mañana del jueves no estaba claro si todavía quedaban personas desaparecidas, aunque las autoridades mantenían el operativo ante la posibilidad de que hubiera más víctimas.
El operativo para reflotar la unidad se extendió durante toda la noche y requirió la intervención de buzos, bomberos y fuerzas de seguridad.
Investigación en marcha
Tras el siniestro, la administración distrital conformó un comité investigador para determinar qué ocurrió en la maniobra de embarque. La pesquisa busca establecer si hubo negligencia en la operación del ferry o si se trató de un accidente desencadenado por una falla circunstancial en medio de una terminal con intenso tránsito de pasajeros y vehículos.
El episodio volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad del transporte fluvial en Bangladesh, un país atravesado por una extensa red de ríos donde los ferries son parte de la vida cotidiana. Tanto Reuters como medios locales remarcaron que los accidentes viales y en embarcaciones dejan cada año cientos de muertos en el país.
Las imágenes del colectivo hundido y de los sobrevivientes emergiendo del agua circularon rápidamente en redes sociales y multiplicaron la conmoción pública. En paralelo, en el hospital y en el muelle se repitieron escenas de angustia entre familiares que aguardaban noticias mientras avanzaba la identificación de las víctimas.