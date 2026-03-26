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Tragedia en Bangladesh: un colectivo cayó al río mientras intentaba abordar un ferry y dejó al menos 24 muertos

El fatal accidente tuvo lugar en el río Padma cuando el transporte de pasajeros intentaba abordar un ferry en el distrito de Rajbari. El siniestro desató un operativo de rescate que se extendió durante toda la noche, en medio de lluvia, fuerte corriente y escenas de desesperación entre familiares y sobrevivientes.