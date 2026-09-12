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Un tren con 186 pasajeros descarriló en el noroeste de Francia: hay 44 heridos

El accidente ocurrió durante la noche del viernes en el norte del país. Una joven de 18 años fue trasladada en estado crítico, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro y analizan un posible sabotaje.

El operativo de emergencia movilizó a 140 bomberos.El operativo de emergencia movilizó a 140 bomberos.
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Un tren regional que cubría el trayecto entre Ruán y Caen, en el norte de Francia, descarriló el viernes por la noche y dejó al menos 44 personas heridas. Entre ellas se encuentra una joven de 18 años que permanece en estado crítico.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:45, entre las localidades de Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura de Cléon, en el departamento de Sena Marítimo. La formación transportaba a 186 pasajeros al momento del siniestro.

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Una joven en estado crítico

La Fiscalía de Ruán confirmó que una de las personas heridas, una joven de 18 años, fue evacuada con prioridad absoluta debido a la gravedad de su estado.

Las otras 43 personas lesionadas fueron atendidas bajo un nivel de urgencia relativa, según el balance informado por las autoridades judiciales.

Las autoridades investigan las causas del descarrilamiento.Las autoridades investigan las causas del descarrilamiento.

El fiscal de Rouen, Sébastien Gallois, señaló que el total de heridos ascendía a 44 y confirmó que la joven de 18 años fue trasladada “en estado crítico”.

El conductor dio negativo en las pruebas

Tras el accidente, los primeros agentes que llegaron al lugar sometieron al maquinista del tren a pruebas para detectar alcohol y sustancias prohibidas.

Según informó la Fiscalía, todos los resultados fueron negativos.

Una joven de 18 años permanece en estado crítico.Una joven de 18 años permanece en estado crítico.

La Policía Judicial de Ruán abrió una investigación para determinar qué provocó el descarrilamiento y establecer las circunstancias en las que se produjeron las lesiones.

Investigan un posible sabotaje

Con el avance de las primeras pericias, los investigadores comenzaron a considerar el sabotaje como una de las principales hipótesis del accidente, según una fuente policial citada por la agencia AFP.

Los agentes encontraron un fragmento de riel sobre las vías, un elemento que llevó a analizar la posibilidad de que hubiera existido una intervención deliberada de terceros.

Por el momento, la investigación continúa para establecer el origen de ese elemento y determinar si tuvo relación directa con el descarrilamiento.

Un amplio operativo de emergencia

El accidente activó un protocolo destinado a atender incidentes con múltiples víctimas. En el lugar trabajaron alrededor de 140 bomberos, junto con cinco equipos médicos y 80 vehículos.

La empresa SNCF Réseau, responsable de la infraestructura ferroviaria francesa, suspendió el servicio en la línea y cortó el suministro eléctrico de las vías para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades locales también solicitaron a la población que evitara la zona afectada mientras continuaban las tareas.

Una fiscal adjunta de la región, Marie Valérie Albert, anticipó que la investigación será extensa.

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