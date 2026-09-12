Corea del Norte lanzó este sábado múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Este, también denominado mar de Japón, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.
Nuevo lanzamiento de misiles de Corea del Norte eleva la tensión en la región
Las fuerzas armadas surcoreanas detectaron varios proyectiles de corto alcance lanzados desde la zona de Wonsan hacia el mar del Este. El episodio ocurrió un día después de la finalización de ejercicios marítimos conjuntos entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.
Según el comunicado, los proyectiles fueron detectados alrededor de las 5:20 de la mañana, hora local —20:20 GMT del viernes—, desde la zona de Wonsan, en la costa oriental norcoreana. Los misiles recorrieron aproximadamente 250 kilómetros antes de caer al mar.
Las fuerzas armadas surcoreanas señalaron que sus servicios de inteligencia mantuvieron un seguimiento conjunto con Estados Unidos desde las primeras etapas del lanzamiento y que también intercambiaron información con Japón para analizar las características de los proyectiles.
El lanzamiento se produjo tras ejercicios militares
La nueva prueba balística tuvo lugar un día después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón concluyeran cinco días de ejercicios marítimos conjuntos en aguas internacionales frente a la península coreana.
Las maniobras, denominadas "Freedom Edge", habían sido cuestionadas por Pyongyang, que el mes pasado las calificó como una amenaza para Corea del Norte y otros países de la región.
Los ejercicios forman parte de las actividades de cooperación militar que mantienen Seúl, Washington y Tokio ante el desarrollo del programa nuclear y de misiles de Corea del Norte.
Un nuevo episodio de tensión en la península
El lanzamiento de este sábado se suma a otras pruebas realizadas recientemente por Pyongyang. El pasado 20 de agosto, Corea del Norte también disparó una andanada de cohetes hacia el mar, en momentos en que Corea del Sur y Estados Unidos desarrollaban una versión reducida de sus ejercicios militares anuales "Ulchi Freedom Shield".
La nueva actividad militar se produce además en un contexto de contactos y señales contradictorias entre Washington y Pyongyang. El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que tenía previsto reunirse este año con el líder norcoreano, Kim Jong Un.
Corea del Norte, que posee armas nucleares, considera las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur una amenaza para su seguridad. Seúl y Washington, en cambio, sostienen que sus ejercicios tienen carácter defensivo y buscan reforzar su capacidad de respuesta ante posibles acciones norcoreanas.