Tras maniobras militares de Seúl, Washington y Tokio

Nuevo lanzamiento de misiles de Corea del Norte eleva la tensión en la región

Las fuerzas armadas surcoreanas detectaron varios proyectiles de corto alcance lanzados desde la zona de Wonsan hacia el mar del Este. El episodio ocurrió un día después de la finalización de ejercicios marítimos conjuntos entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.