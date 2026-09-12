A casi tres semanas de la muerte de Dolly Parton, el Aeropuerto Internacional de Nashville podría llevar el nombre de la reconocida cantante y referente de la música country. Aunque todavía no existe una denominación definitiva, “Aeropuerto Internacional Dolly Parton” aparece como una de las alternativas con mayores posibilidades.
Nashville quiere homenajear a Dolly Parton y evalúa ponerle su nombre al aeropuerto
La iniciativa busca reconocer el legado de la cantante tras su fallecimiento. La propuesta ya recibió respaldo unánime de la autoridad aeroportuaria y todavía necesita nuevas aprobaciones para concretarse.
La Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville aprobó por unanimidad, con seis votos a favor y ninguno en contra, el inicio formal del proceso para modificar el nombre de la terminal aérea en homenaje a la artista.
El homenaje
Las autoridades aclararon que la denominación final todavía no fue establecida y que deberán avanzar en distintas instancias antes de concretar el cambio.
“Si bien aún no se ha determinado el nombre definitivo”, señalaron desde el organismo, actualmente están “colaborando estrechamente con las partes pertinentes para definir cuidadosamente cómo se incorporará el nombre y el legado de Dolly Parton”.
La junta de Nashville remarcó que la votación constituye solamente el comienzo de un procedimiento que todavía requiere diferentes autorizaciones. “Esta votación representa el primer paso de un proceso complejo”, explicaron.
Además, aún deben obtenerse otras aprobaciones y permisos para que la iniciativa pueda avanzar. Sin embargo, el respaldo de funcionarios gubernamentales y el entusiasmo expresado por habitantes de Nashville y seguidores de la cantante fortalecen la posibilidad de que finalmente se concrete.
La cantante ya había reaccionado a la propuesta
La posibilidad de que el aeropuerto de Nashville llevara su nombre no era completamente nueva para Dolly Parton. En 2025, cuando todavía estaba viva, la artista había tomado con humor una propuesta que inicialmente había surgido como una forma de homenajearla.
Durante una entrevista con un periódico, Parton se refirió a la posibilidad de que los vuelos partieran desde una terminal identificada con su apellido y respondió: “Suena muy divertido decir: ‘Su vuelo sale del D. Parton de Nashville’”.
De esta manera, una idea que en un comienzo había sido planteada con tono humorístico comenzó a tomar forma como un proyecto institucional destinado a reconocer el legado de la artista.
El respaldo del gobernador
Uno de los principales apoyos a la iniciativa llegó desde el gobierno de Tennessee. El gobernador Bill Lee consideró que modificar el nombre del aeropuerto sería una manera apropiada de homenajear a Parton y destacar su vínculo con el estado.
“Es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly”, sostuvo.
Desde la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville anticiparon que durante los próximos meses esperan brindar información más precisa sobre las etapas que deberán cumplirse para avanzar con la iniciativa.
“En los próximos meses esperamos compartir planes más concretos sobre los siguientes pasos y su implementación. Agradecemos enormemente el apoyo y el entusiasmo de nuestra comunidad y de los fans de Dolly en todo el mundo. Compartiremos más detalles a medida que se finalicen los planes”, comunicaron las autoridades.