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Tras la muerte de Dolly Parton, las reproducciones de sus canciones aumentaron un 1.260%

La partida de la legendaria artista provocó un fuerte impacto entre sus seguidores: “Jolene” y “9 to 5” estuvieron entre los temas que registraron los mayores saltos de escuchas a nivel internacional.

El legado musical de Dolly Parton continúa vigente entre nuevas generaciones.El legado musical de Dolly Parton continúa vigente entre nuevas generaciones.
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La música country está de luto por la muerte de Dolly Parton, quien falleció este martes 25 de agosto a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su equipo y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y figuras de la industria musical.

La artista estadounidense construyó una carrera de varias décadas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del country. Como cantante, compositora y actriz, dejó una extensa obra que trascendió las fronteras de Estados Unidos.

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Una batalla contra el cáncer

La muerte de Parton fue confirmada el mismo martes por su familia y representantes. Según el comunicado difundido por su equipo, la cantante atravesó una breve batalla contra el cáncer antes de morir.

En los últimos meses, la artista había atravesado problemas de salud que también habían afectado sus compromisos profesionales. En septiembre de 2025 había anunciado la cancelación de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

Aug 27, 2026; Paradise, Nevada, USA; A general view of the video scoreboard displaying an in memoriam tribute for the Dolly Parton (not pictured) before a game between the San Francisco 49ers and the Las Vegas Raiders at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn ImagesDolly Parton dejó una extensa trayectoria en la música country.

Su estado de salud también coincidió con su ausencia en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde había sido reconocida con un Oscar honorífico y recibió el homenaje mediante un mensaje grabado.

Sus canciones volvieron a los primeros puestos

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la música de Parton experimentó un fuerte crecimiento en las plataformas digitales.

Según datos difundidos por Spotify, las reproducciones de su catálogo aumentaron 1.260 % a nivel mundial, mientras que en Estados Unidos el incremento llegó al 2.320 %.

FILE PHOTO: Dolly Parton takes the stage to accept the Tex Ritter Award at the 51st Academy of Country Music Awards in Las Vegas, Nevada April 3, 2016. REUTERS/Mario Anzuoni/File PhotoLa música de Dolly Parton volvió a ganar millones de oyentes.

Entre sus canciones más escuchadas estuvieron “Jolene” y “9 to 5”, cuyas reproducciones crecieron un 630 % a nivel global. En Estados Unidos, “Jolene” llegó al primer puesto entre las canciones más reproducidas en Spotify al día siguiente de su muerte.

El fenómeno también llevó a siete canciones de la artista a ingresar en la lista de las más populares del día en Estados Unidos, con “Jolene” y “9 to 5” en los primeros lugares.

Una trayectoria que marcó al country

Dolly Parton fue una de las grandes referentes de la música country y logró construir una carrera que se extendió durante casi seis décadas.

Además de sus éxitos musicales, desarrolló trabajos en cine y televisión y recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Entre ellos se encuentran 11 premios Grammy.

FILE PHOTO: Entertainer Dolly Parton jokes alongside Challenger, a 15-year-old American Bald Eagle at the National Zoo in Washington,July 2, 2003. Parton, a contributor to the preservation of the once-endangered symbol of Amercian freedom, was present to launch the zoo's pre-July 4 Independence Day Bald Eagle Refuge Exhibit to celebrate the national bird and the 100th anniversary of the founding of the National Wildlife Refuge System. REUTERS/Jason Reed JIR/File PhotoSu fallecimiento generó una fuerte repercusión en el mundo de la música.

Su influencia también trascendió el ámbito artístico. Parton impulsó distintos proyectos filantrópicos y creó la Imagination Library, una iniciativa dedicada a promover la lectura infantil que continuó expandiéndose internacionalmente después de su muerte.

Con canciones como “Jolene” y “9 to 5”, una personalidad inconfundible y una extensa carrera artística, Parton dejó una huella que se mantuvo vigente durante generaciones. Su muerte, a los 80 años, volvió a poner en primer plano una obra que continúa sumando oyentes en todo el mundo.

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