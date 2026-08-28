La música country está de luto por la muerte de Dolly Parton, quien falleció este martes 25 de agosto a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su equipo y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y figuras de la industria musical.
Tras la muerte de Dolly Parton, las reproducciones de sus canciones aumentaron un 1.260%
La partida de la legendaria artista provocó un fuerte impacto entre sus seguidores: “Jolene” y “9 to 5” estuvieron entre los temas que registraron los mayores saltos de escuchas a nivel internacional.
La artista estadounidense construyó una carrera de varias décadas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del country. Como cantante, compositora y actriz, dejó una extensa obra que trascendió las fronteras de Estados Unidos.
Una batalla contra el cáncer
La muerte de Parton fue confirmada el mismo martes por su familia y representantes. Según el comunicado difundido por su equipo, la cantante atravesó una breve batalla contra el cáncer antes de morir.
En los últimos meses, la artista había atravesado problemas de salud que también habían afectado sus compromisos profesionales. En septiembre de 2025 había anunciado la cancelación de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.
Su estado de salud también coincidió con su ausencia en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde había sido reconocida con un Oscar honorífico y recibió el homenaje mediante un mensaje grabado.
Sus canciones volvieron a los primeros puestos
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la música de Parton experimentó un fuerte crecimiento en las plataformas digitales.
Según datos difundidos por Spotify, las reproducciones de su catálogo aumentaron 1.260 % a nivel mundial, mientras que en Estados Unidos el incremento llegó al 2.320 %.
Entre sus canciones más escuchadas estuvieron “Jolene” y “9 to 5”, cuyas reproducciones crecieron un 630 % a nivel global. En Estados Unidos, “Jolene” llegó al primer puesto entre las canciones más reproducidas en Spotify al día siguiente de su muerte.
El fenómeno también llevó a siete canciones de la artista a ingresar en la lista de las más populares del día en Estados Unidos, con “Jolene” y “9 to 5” en los primeros lugares.
Una trayectoria que marcó al country
Dolly Parton fue una de las grandes referentes de la música country y logró construir una carrera que se extendió durante casi seis décadas.
Además de sus éxitos musicales, desarrolló trabajos en cine y televisión y recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Entre ellos se encuentran 11 premios Grammy.
Su influencia también trascendió el ámbito artístico. Parton impulsó distintos proyectos filantrópicos y creó la Imagination Library, una iniciativa dedicada a promover la lectura infantil que continuó expandiéndose internacionalmente después de su muerte.
Con canciones como “Jolene” y “9 to 5”, una personalidad inconfundible y una extensa carrera artística, Parton dejó una huella que se mantuvo vigente durante generaciones. Su muerte, a los 80 años, volvió a poner en primer plano una obra que continúa sumando oyentes en todo el mundo.