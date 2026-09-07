Solicitud a los fans

Tras la muerte de Dolly Parton, su hermana pide que cesen las publicaciones "basura” hechas con IA

Stella Parton agradeció a quienes le habían mostrado un "apoyo sincero" a ella y a su familia, pero dijo que la "enorme cantidad de contenido basura que se publica" fue "difícil de asimilar".