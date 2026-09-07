La hermana de Dolly Parton ha hecho un llamamiento a los fans para que evadan la "basura falsa de IA" publicada en las redes sociales tras la muerte de la cantante.
Tras la muerte de Dolly Parton, su hermana pide que cesen las publicaciones "basura” hechas con IA
Stella Parton agradeció a quienes le habían mostrado un "apoyo sincero" a ella y a su familia, pero dijo que la "enorme cantidad de contenido basura que se publica" fue "difícil de asimilar".
Tras el fallecimiento de Parton el 25 de agosto a la edad de 80 años, han aparecido homenajes a la leyenda de la música country en internet y en lugares como el Salón de la Fama de la Música Country en Nashville.
En una publicación en Instagram, Stella Parton agradeció a quienes le habían mostrado un "apoyo sincero" a ella y a su familia, pero dijo que la "enorme cantidad de basura y contenido basura que se publica" había sido "difícil de asimilar".
Su petición de que la gente muestre "más compasión" en su respuesta a la muerte de Parton se suma a súplicas similares de familiares de celebridades fallecidas en relación con los homenajes virtuales realizados con inteligencia artificial.
En octubre, la hija de Robin Williams pidió a los fans que dejaran de enviarle vídeos falsos de su padre generados por inteligencia artificial .
La súplica de Zelda Williams fue compartida por Bernice A. King, hija del Dr. Martin Luther King Jr., quien pidió a sus seguidores que "por favor, paren" en una publicación en Instagram.
Poco más de un mes después, Amy, la hija de Robert Redford, se pronunció en contra del contenido creado con inteligencia artificial para rendir homenaje al actor estadounidense tras su fallecimiento el pasado mes de septiembre.
"Todos los seres humanos experimentamos dolor y pérdidas en la vida, y mi familia no es diferente", escribió Parton en su publicación de Instagram el viernes .
"Lamentablemente, debido a la forma en que hemos vivido nuestras vidas expuestas al público, no nos queda más remedio que estar sometidos a una presión increíble y a la insensibilidad de desconocidos."
Dijo que había habido una avalancha de publicaciones sobre IA y "basura", y agregó: "Con el paso del tiempo, aquellos que se dedican a explotar las pérdidas y tragedias ajenas a diario pasarán a la siguiente oleada de desinformación interminable".
Parton también pidió que la gente viera la vida de su hermana como "un ejemplo de tolerancia" y respeto mutuo.
"No se trata de los comentarios más ingeniosos, la basura generada por IA o los tuits sarcásticos", dijo.
Imágenes falsas y seguimientos de IA
Gracias a la abundancia de herramientas de IA capaces de generar rápidamente texto, imágenes, vídeo o audio, muchos las han utilizado para crear publicaciones de homenaje a las estrellas fallecidas.
Desde la muerte de Parton a finales de agosto, han aparecido en internet decenas de canciones, imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial.
El presidente estadounidense Donald Trump fue uno de los que compartió este tipo de material, publicando en su plataforma Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo y Parton, cogidos del brazo .
Otra imagen, criticada por ser un montaje de IA y compartida en Instagram y X, mostraba a la fallecida cantante de música country sin maquillaje ni peluca.
Un usuario de X lo describió como "increíblemente raro", mientras que otro lo calificó de "violación".
En YouTube, un "emotivo homenaje de una fan, Miley Cyrus", a su madrina Dolly Parton, cantado al estilo de la intérprete de Wrecking Ball, ha superado los 1,5 millones de visualizaciones.
Tiene una etiqueta de IA y una cláusula de exención de responsabilidad en la descripción que indica que no es un "lanzamiento oficial de los representantes de Miley Cyrus o Dolly Parton".
Pero el vídeo ha recibido multitud de comentarios agradeciendo a Cyrus el "homenaje perfecto".
Otros homenajes generados por inteligencia artificial al estilo de las cantantes Pink y Celine Dion también han tenido gran repercusión en internet.
La advertencia previa de Dolly Parton
Y la propia Dolly Parton parecía estar preocupada por el impacto potencial de la IA en los artistas.
En 2023, declaró a The Hollywood Reporter que, si bien pensaba que la IA "sería estupenda para muchas cosas, como la ciencia y la medicina", la idea de que reemplazara a los humanos "me asusta".
"Eso es como la marca de la bestia. Es como si no se pudiera rehacer a una persona", dijo.
"Simplemente quiero dejar un legado. Creo que todo esto puede ser genial si se usa de la manera correcta."
"Pero no para sustituir voces ni escritos, ni para sustituir a un ser humano que pertenece a Dios."