Polémica en California

La hija de Robin Williams pidió que le dejen de enviar videos de su padre generados con IA

“No es lo que él querría”, dijo Zelda Williams, la hija del fallecido actor. Su publicación refleja una tendencia en las redes sociales, donde las imágenes de personas fallecidas aparecen animadas y tienen subtítulos como "devuelve la vida a tus seres queridos", en medio del malestar en Hollywood por la presentación de la "actriz de IA", Tilly Norwood.