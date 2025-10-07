La hija de Robin Williams pidió que le dejen de enviar videos de su padre generados con IA

Zelda Williams, la hija de Robin Williams, ha pedido a la gente que deje de enviarle vídeos generados por IA de su padre el célebre actor y comediante estadounidense que murió en 2014.
“No es lo que él querría”, dijo Zelda Williams, la hija del fallecido actor. Su publicación refleja una tendencia en las redes sociales, donde las imágenes de personas fallecidas aparecen animadas y tienen subtítulos como "devuelve la vida a tus seres queridos", en medio del malestar en Hollywood por la presentación de la "actriz de IA", Tilly Norwood.
Zelda Williams, la hija de Robin Williams, ha pedido a la gente que deje de enviarle vídeos generados por IA de su padre el célebre actor y comediante estadounidense que murió en 2014.
"Por favor, dejen de enviarme vídeos de papá hechos con IA", publicó Zelda Williams en sus historias de Instagram.
“Deja de creer que quiero verlo o que lo entenderé, no lo entiendo ni lo entenderé. Si solo intentas trollearme, he visto cosas mucho peores, me limitaré y seguiré adelante. Pero, por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos, y punto. Es una tontería, una pérdida de tiempo y energía, y créanme, no es lo que él querría”.
Esta no es la primera vez que la directora de cine Zelda Williams critica las versiones de inteligencia artificial de su padre, quien se quitó la vida en 2014 en su casa de California a la edad de 63 años.
Se cree que Williams, famoso por películas como Good Morning Vietnam, Dead Poets Society y Mrs Doubtfire, estaba luchando contra la depresión en el momento de su muerte.
En 2023, en una publicación de Instagram en apoyo a una campaña contra la IA del sindicato de medios estadounidense SAG-Aftra, describió los intentos de recrear su voz como "personalmente perturbadores", aunque también señaló las implicaciones más amplias.
Su publicación del martes refleja una tendencia en las redes sociales, donde las imágenes de personas fallecidas aparecen animadas y tienen subtítulos como "devuelve la vida a tus seres queridos".
Williams continuó: "Ver cómo los legados de personas reales se condensan en 'esto se parece y suena vagamente a ellos, así que es suficiente', solo para que otras personas puedan producir horribles porquerías de TikTok manejándolos es enloquecedor", continuó.
"No estás haciendo arte, estás haciendo perritos calientes asquerosos y sobreprocesados a partir de vidas humanas, de la historia del arte y la música, y luego se los estás metiendo a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y les guste. Qué asco".
Concluyó: «Y por amor a TODO, dejen de llamarlo 'el futuro'. La IA solo recicla y regurgita el pasado para ser reutilizado. Están absorbiendo el contenido del Ciempiés Humano, y desde el final de la cadena, mientras los de adelante se ríen y se ríen, consumen y consumen».
El ciempiés humano es una referencia a la película de terror corporal de 2009.
Sus últimos comentarios llegan a raíz del malestar suscitado por la presentación de la "actriz de IA", Tilly Norwood.
Norwood fue creado por la actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden, quien supuestamente dijo que quería que Norwood se convirtiera en la "próxima Scarlett Johansson".
En un comunicado, SAG-Aftra dijo que Norwood "no es un actor, es un personaje generado por un programa de computadora que fue entrenado con el trabajo de innumerables artistas profesionales.
"No tiene ninguna experiencia de vida de la que inspirarse, ninguna emoción y, por lo que hemos visto, el público no está interesado en ver contenido generado por computadora sin conexión con la experiencia humana", añadió el sindicato.
La actriz Emily Blunt también dijo recientemente que la idea de Norwood le parecía aterradora.
"Eso es realmente aterrador. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, paren. Por favor, dejen de quitarnos la conexión humana", dijo en un podcast con Variety.
Van der Velden dijo más tarde en una declaración : "A aquellos que han expresado su enojo por la creación de mi personaje de IA, Tilly Norwood, ella no es un reemplazo de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte.
"Como muchas formas de arte antes que ella, ella genera conversación, y eso en sí mismo muestra el poder de la creatividad".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.