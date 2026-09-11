Hutíes y saudíes reavivan un conflicto que pone en peligro al petróleo del mundo

Miembros de las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudí disparan un tanque durante lo que afirman ser enfrentamientos con los hutíes yemeníes alineados con Irán en una ubicación cercana a Al-Hazm, Yemen, según esta captura de pantalla obtenida de un video distribuido el 9 de septiembre de 2026. Crédito: Centro de Prensa de las Fuerzas Armadas Yemeníes/Distribución vía REUTERS