El grupo rebelde hutí, que opera desde Yemen, aseguró este martes haber llevado adelante una operación a gran escala con misiles y drones contra objetivos militares y petroleros ubicados en el sur de Arabia Saudita. Según las autoridades saudíes, el episodio dejó 73 civiles heridos, entre ellos mujeres y niños.
Hutíes de Yemen atacaron instalaciones militares y petroleras de Arabia Saudita: hay 73 heridos
La ofensiva incluyó el lanzamiento de decenas de proyectiles y aeronaves no tripuladas contra distintos puntos del sur del reino, mientras las autoridades locales anticiparon nuevas medidas ante la escalada.
A través de un comunicado, los hutíes afirmaron que utilizaron “decenas de misiles balísticos y drones” para atacar instalaciones de la petrolera Aramco situadas en Abha, Najran, la Ciudad Económica y Yizán. También señalaron como blanco a la base aérea de Khamis Mushait.
La respuesta a los bombardeos
Los hutíes justificaron la operación como una respuesta a una serie de ataques aéreos que atribuyeron a Arabia Saudita sobre distintas zonas de Yemen.
De acuerdo con su versión, durante los últimos tres días se produjeron 121 bombardeos en las provincias de Marib, Al Baida, Al Hudeida, Taiz y Al Yauf.
El grupo calificó la situación como una “escalada importante y generalizada” y puso especial énfasis en el bombardeo contra una prisión ubicada en Al Yauf. Según las autoridades hutíes, ese episodio provocó la muerte de al menos 11 personas, mientras que otras 20 permanecían desaparecidas entre los escombros.
Riad confirmó decenas de heridos
Desde Arabia Saudita, el portavoz militar Turki al Maliki condenó los ataques y los calificó de “criminales e injustificados”.
En un comunicado, afirmó que las acciones atribuidas a los hutíes contra instalaciones civiles y militares en Abha, Khamis Mushait, Yizán y Nayran dejaron “73 civiles heridos, entre ellos mujeres y niños”.
El funcionario también advirtió que las autoridades saudíes adoptarán “todas las medidas operativas necesarias para disuadir a esta milicia terrorista”.
A su vez, el Ministerio de Energía saudí informó que los ataques provocaron “incendios en varios sitios”, situación que obligó a interrumpir temporalmente algunas operaciones.
Arabia Saudita denunció ataques en el mar Rojo
La escalada también generó una reacción del Ministerio de Exteriores saudí, que cuestionó la continuidad de las acciones de los hutíes contra embarcaciones comerciales que navegan por el mar Rojo.
La cartera denunció “la continuación de los ataques de la milicia contra buques comerciales en el mar Rojo y su amenaza a la libertad de la navegación marítima internacional”.
Además, acusó al grupo, respaldado por Irán, de poner en riesgo la seguridad de Yemen y de otros países árabes y de rechazar de manera reiterada los intentos de alcanzar una solución pacífica.
En ese marco, el Gobierno saudí sostuvo que Riad adoptará “todas las medidas necesarias para defender su soberanía”.
El conflicto amenaza el alto el fuego
Los nuevos cruces se producen en un contexto de creciente tensión militar en Yemen y vuelven a poner bajo presión el acuerdo de alto el fuego alcanzado en 2022 con mediación de las Naciones Unidas.
Ese entendimiento buscaba poner fin al conflicto iniciado en 2014, pero las nuevas acciones militares y las acusaciones entre las partes amenazan con profundizar nuevamente la confrontación.