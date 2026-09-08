Científicos encontraron pistas sobre dos misterios del núcleo de la Tierra: qué hace y por qué cambia

El núcleo interno no permanece completamente quieto

Los resultados permitieron seguir el comportamiento del núcleo interno

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