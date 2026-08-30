La NASA puso en marcha este domingo una de sus principales misiones científicas de los últimos años con el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman.
¿Qué estudiará el telescopio Nancy Grace Roman que la NASA lanzó al espacio?
El observatorio despegó este domingo desde Florida a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX y ya inició su viaje hacia una órbita ubicada a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La misión buscará aportar nuevas respuestas sobre la materia y la energía oscuras, los exoplanetas y la evolución del universo.
El observatorio despegó desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de un Falcon Heavy de SpaceX, y comenzó un viaje de aproximadamente un millón de millas —unos 1,5 millones de kilómetros— hasta su destino.
El lanzamiento estaba previsto para las 7.26 de la mañana, hora de Florida, las 8.26 en Argentina. Luego de completar las primeras etapas del ascenso, el telescopio se separó de la segunda etapa del cohete y continuó su trayectoria de manera independiente. NASA confirmó posteriormente que Roman ya se encontraba volando por sus propios medios.
La misión representa un paso importante para la astronomía porque el nuevo observatorio fue diseñado para estudiar grandes regiones del universo y obtener información que permita comprender mejor algunos de los fenómenos que todavía presentan importantes interrogantes para la ciencia.
¿Qué tiene de especial el telescopio Nancy Grace Roman?
El Nancy Grace Roman Space Telescope lleva el nombre de la primera jefa de astronomía de la NASA y fue concebido como un observatorio espacial de nueva generación. Su principal característica es el amplio campo de visión con el que podrá observar el universo.
Según explicó la NASA, Roman tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del telescopio espacial Hubble, aunque mantendrá una capacidad para obtener imágenes nítidas. Esta combinación permitirá realizar grandes relevamientos del cielo y estudiar una enorme cantidad de galaxias.
El observatorio trabajará principalmente con luz infrarroja. Esta capacidad permitirá analizar regiones que resultan difíciles de observar con otros instrumentos y estudiar objetos ubicados a grandes distancias.
Uno de los objetivos centrales será investigar la materia oscura y la energía oscura, dos componentes fundamentales del universo cuya naturaleza todavía no se conoce por completo.
La materia oscura no puede observarse directamente mediante la luz, pero su presencia puede inferirse por los efectos gravitacionales que produce sobre otros objetos. La energía oscura, por su parte, está relacionada con la expansión acelerada del universo.
Roman realizará observaciones de miles de millones de galaxias que permitirán a los investigadores estudiar cómo se distribuye la materia a gran escala y cómo evolucionó el universo a lo largo del tiempo.
El telescopio también tendrá un objetivo relacionado con uno de los campos que más creció durante las últimas décadas: la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas fuera del Sistema Solar.
La misión permitirá realizar un censo estadístico de sistemas planetarios y estudiar una gran cantidad de mundos que se encuentran fuera de nuestro vecindario cósmico.
Además, uno de sus instrumentos podrá utilizar tecnología destinada a bloquear la luz de las estrellas para facilitar la observación directa de determinados exoplanetas y discos donde podrían formarse nuevos planetas.
¿A dónde viajará y cuánto durará la misión?
Después del lanzamiento, Roman deberá recorrer aproximadamente 1,5 millones de kilómetros hasta alcanzar una región conocida como el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra, identificado como L2.
Se trata de una ubicación especial desde el punto de vista gravitacional, que permite al telescopio mantener una posición adecuada respecto de la Tierra y el Sol. Desde allí podrá realizar observaciones con una visión amplia del universo y con condiciones favorables para sus instrumentos científicos.
El observatorio tiene aproximadamente el tamaño de un colectivo escolar y necesitó un cohete de gran capacidad para ser colocado en la trayectoria prevista. El Falcon Heavy utilizado para el lanzamiento cuenta con tres núcleos derivados del Falcon 9 y un total de 27 motores Merlin en su primera etapa.
Una vez separado del cohete, comenzó una nueva etapa de la misión. Los equipos de la NASA deberán seguir el viaje del observatorio y realizar las operaciones necesarias antes de que pueda comenzar plenamente su trabajo científico.
Roman cuenta con dos instrumentos principales: el Wide Field Instrument, destinado a realizar observaciones de amplio campo, y el Coronagraph Instrument, una demostración tecnológica que permitirá probar métodos para observar directamente exoplanetas y otros objetos cercanos a estrellas.
La NASA espera que el telescopio pueda estudiar miles de millones de galaxias a lo largo de su misión y producir grandes cantidades de datos para investigadores de distintas áreas de la astronomía.
El lanzamiento se produjo además nueve meses antes de lo previsto inicialmente, según informó la agencia espacial estadounidense.
La misión había sido preparada durante años y atravesó las últimas etapas de revisión durante los días previos al despegue. El viernes, NASA y SpaceX completaron la revisión final de preparación para el lanzamiento y dieron luz verde al vuelo.
Con Roman ya separado del cohete y en viaje hacia L2, comienza ahora la etapa que permitirá poner en funcionamiento sus instrumentos.
El objetivo de fondo es ampliar la capacidad de observación del universo y aportar datos que ayuden a responder preguntas todavía abiertas: cómo evolucionaron las galaxias, qué papel tienen la materia y la energía oscuras y cuántos mundos existen más allá del Sistema Solar.
El nuevo telescopio no reemplazará al Hubble ni al James Webb, sino que complementará sus capacidades. Su gran campo de visión permitirá observar áreas mucho más extensas del cielo y generar mapas y relevamientos que podrán ser utilizados durante años por la comunidad científica.