Ciencia

¿Qué estudiará el telescopio Nancy Grace Roman que la NASA lanzó al espacio?

El observatorio despegó este domingo desde Florida a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX y ya inició su viaje hacia una órbita ubicada a unos 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La misión buscará aportar nuevas respuestas sobre la materia y la energía oscuras, los exoplanetas y la evolución del universo.