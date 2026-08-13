Un equipo internacional de astrofísicos, liderado por la Universidad de Copenhague, logró un avance histórico en la exploración espacial al identificar por primera vez un flujo de estrellas en una galaxia lejana. El hallazgo, realizado en una tenue galaxia ultradifusa a más de 100 millones de años luz de la Tierra, confirma que las técnicas desarrolladas para rastrear la esquiva materia oscura en nuestra propia galaxia pueden aplicarse en el universo lejano, abriendo una nueva era para la cosmología.
Detectan por primera vez un río de estrellas fuera de la Vía Láctea que permite medir la materia oscura
Un equipo internacional de astrofísicos logró identificar un flujo de estrellas en una galaxia lejana, abriendo nuevas posibilidades para estudiar la materia oscura en el universo. Este avance marca un hito en la exploración espacial y la cosmología moderna, ampliando el horizonte más allá de la Vía Láctea.
El hallazgo en UGC9050-Dw1: la estructura "Oyashio"
A partir de observaciones detalladas del telescopio espacial Hubble y del Canada–France–Hawaii Telescope, el grupo de investigación encabezado por la astrofísica Julie Kiel Holm, del Instituto Niels Bohr, identificó un filamento fino y alargado de estrellas que atraviesa la galaxia ultradifusa UGC9050-Dw1.
Bautizada como Oyashio, esta corriente estelar posee unos 2.000 años luz de longitud y apenas 72 años luz de ancho. Los investigadores precisaron que el flujo se originó a partir de la descomposición gravitacional de un cúmulo globular cerca del centro galáctico. Se trata del primer registro comprobado de una estructura de este tipo fuera de los confines de la Vía Láctea.
Una balanza para medir lo invisible
La materia oscura representa la mayor parte de la masa del universo, pero debido a que no emite ni refleja luz, su presencia solo puede inferirse mediante los efectos gravitatorios que ejerce sobre la materia visible. Hasta el momento, las corrientes de estrellas eran utilizadas como "balanzas" para calcular la materia oscura únicamente dentro de nuestra galaxia, dado lo difícil que resultaba observar estructuras tan débiles a distancias intergalácticas.
Para analizar la estructura de Oyashio, el equipo empleó el programa informático X-Stream. Los cálculos determinaron que la galaxia UGC9050-Dw1 posee un halo de materia oscura equivalente a unos 400.000 millones de veces la masa del Sol. Este resultado valida que las galaxias ultradifusas contienen vastas concentraciones de masa invisible en relación con la escasa cantidad de estrellas que albergan.
Próximos pasos en la cartografía del cosmos
Tras descartar hipótesis alternativas —como colisiones o alineaciones estelares casuales— mediante modelos informáticos y comparación de brillo, los científicos destacaron las perspectivas a futuro. Según la investigadora Sarah Pearson, de DTU Space, la llegada de nuevos observatorios espaciales como Euclid y el telescopio Nancy Grace Roman permitirá buscar corrientes estelares similares en cientos de galaxias lejanas.
El estudio demuestra que las corrientes de estrellas funcionarán como "huellas" cósmicas para mapear acumulaciones invisibles de materia oscura, ofreciendo respuestas fundamentales sobre la evolución y estructura a gran escala del universo.
El descubrimiento de Oyashio no solo trasciende como un logro técnico de la astrofísica moderna, sino que redefine los límites de la observación espacial. Al validar que las herramientas desarrolladas en la Vía Láctea son aplicables a galaxias lejanas, la comunidad científica da un paso decisivo para desentrañar uno de los mayores enigmas de la física: la verdadera naturaleza de la masa invisible que sostiene al cosmos.