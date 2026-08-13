Un hito astronómico

Detectan por primera vez un río de estrellas fuera de la Vía Láctea que permite medir la materia oscura

Un equipo internacional de astrofísicos logró identificar un flujo de estrellas en una galaxia lejana, abriendo nuevas posibilidades para estudiar la materia oscura en el universo. Este avance marca un hito en la exploración espacial y la cosmología moderna, ampliando el horizonte más allá de la Vía Láctea.