Durante la madrugada

¿Cómo se vio el eclipse lunar de agosto desde Argentina y por qué la Luna se volvió rojiza?

El eclipse lunar parcial de agosto pudo observarse desde todo el territorio argentino durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28. El fenómeno alcanzó su máximo cerca de la 1.13, cuando la sombra de la Tierra cubrió alrededor del 93% del disco lunar y le dio una tonalidad rojiza.