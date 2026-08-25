Los eclipses lunares son fenómenos que pueden observarse sin instrumentos especiales y suelen despertar interés porque permiten ver cómo la Luna cambia progresivamente de aspecto durante varias horas. En estos eventos, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Dependiendo de la posición de los tres cuerpos celestes, el eclipse puede ser parcial o total.
¿Cuándo es el eclipse lunar y cómo verlo desde Santa Fe?
El cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El eclipse lunar podrá observarse desde distintos puntos de la Argentina y, con las condiciones adecuadas, también desde Santa Fe. Qué tipo de eclipse será, a qué hora mirar y qué se necesita para disfrutarlo.
Para quienes estén en Santa Fe, una de las claves será conocer con anticipación el horario del fenómeno y buscar un lugar con buena visibilidad del cielo. A diferencia de un eclipse solar, mirar la Luna durante un eclipse no representa un riesgo para la vista, por lo que no son necesarios filtros especiales.
¿Qué es un eclipse lunar y por qué la Luna cambia de color?
Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera que nuestro planeta queda en el medio. En ese momento, la Tierra bloquea parte o toda la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar.
La sombra terrestre tiene diferentes zonas. La primera es la penumbra, donde la disminución de la luz es más tenue. Luego aparece la umbra, que corresponde a la zona central de la sombra.
Cuando la Luna entra parcialmente en la umbra, se produce un eclipse lunar parcial. Si todo el disco lunar ingresa en esa zona, se produce un eclipse lunar total.
Durante la totalidad puede ocurrir un fenómeno llamativo: la Luna adquiere tonos rojizos, anaranjados o cobrizos. Por ese motivo, estos eclipses suelen ser conocidos popularmente como "Lunas de sangre".
El color no significa que la Luna cambie realmente de composición. Se debe a la manera en que la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia el satélite.
La atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda azules y permite que lleguen hacia la superficie lunar, de manera indirecta, tonos rojizos y anaranjados. Es un efecto similar al que explica los colores de los amaneceres y atardeceres.
Por eso, durante un eclipse total, la Luna no desaparece completamente. En lugar de quedar totalmente oscura, puede adoptar una tonalidad rojiza que varía según las condiciones de la atmósfera terrestre.
¿Cuándo será el eclipse lunar y cómo se podrá ver desde Santa Fe?
El fenómeno astronómico ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. Para observar correctamente el fenómeno desde Santa Fe es necesario tener en cuenta que un eclipse no se ve de la misma manera desde todos los lugares del planeta.
El horario de comienzo y final de las diferentes etapas depende de la ubicación del observador. Además, para que una determinada fase pueda observarse, la Luna debe encontrarse sobre el horizonte en ese momento.
Por eso, quienes quieran seguir el eclipse desde la ciudad de Santa Fe deberán consultar el horario correspondiente a la capital provincial y, sobre todo, mirar hacia una zona del cielo con buena visibilidad.
El fenómeno no requiere telescopio. La Luna puede observarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.
Unos binoculares pueden ayudar a apreciar detalles de la superficie lunar, pero tampoco son indispensables.
La mejor opción es buscar un lugar alejado de obstáculos como edificios altos, árboles o estructuras que puedan tapar parte del horizonte. También conviene evitar zonas con demasiada iluminación artificial si se quiere disfrutar de una observación más clara del cielo.
En una ciudad como Santa Fe, la contaminación lumínica puede dificultar la observación de algunos objetos astronómicos, pero no impide ver la Luna durante un eclipse.
¿Dónde se puede ir en Santa Fe para observar el eclipse lunar?
Quienes quieran observar el eclipse desde un lugar preparado especialmente para la actividad astronómica pueden acercarse al Complejo Astronómico CODE (Centro Observadores del Espacio), ubicado en avenida Almirante Brown 4998, en la Costanera Oeste de Santa Fe. El complejo cuenta con observatorio astronómico, terraza de observaciones con telescopios y un Planetario Digital Fulldome 360 Laser 4K.
El CODE ofrece visitas guiadas para público general que incluyen explicaciones de profesores, recorridas por los espacios de exposición, observaciones con telescopios y funciones en el planetario.
Según la información publicada por la institución, durante otoño e invierno las visitas para público general se realizan sábados, domingos y feriados a las 20, por orden de llegada y sin reserva previa. La entrada general informada es de $5.000 para mayores y menores.
Importante: si el eclipse coincide con un día u horario diferente al habitual de atención del CODE, conviene consultar previamente si habrá una actividad especial organizada para ese fenómeno. La institución informa el número 342 5001236 para realizar consultas por mensaje de texto.
El lugar puede ser una alternativa especialmente atractiva para quienes quieran combinar la observación del eclipse con una experiencia de divulgación astronómica, aunque también será posible seguir el fenómeno desde cualquier sitio de Santa Fe que tenga buena visibilidad del cielo.
¿Hace falta protección para mirar un eclipse lunar?
Una de las preguntas más frecuentes es si se necesitan anteojos especiales.
La respuesta es no.
A diferencia de los eclipses solares, durante un eclipse lunar no existe riesgo de daño ocular por mirar directamente el fenómeno. La Luna refleja la luz del Sol y su brillo es mucho menor que el de nuestra estrella.
Por eso, se puede observar el eclipse a simple vista durante todas sus etapas.
Los filtros especiales que se utilizan para los eclipses solares no son necesarios para este tipo de evento. De hecho, utilizar accesorios diseñados para observar el Sol de manera incorrecta puede generar una falsa sensación de seguridad.
Para quienes quieran sacar fotografías, en cambio, un teléfono celular puede ser suficiente para registrar el fenómeno, aunque el resultado dependerá de la calidad de la cámara y de las condiciones del cielo.
Una cámara con trípode permitirá obtener imágenes más nítidas, especialmente durante las fases en las que la Luna adquiere tonos rojizos.
¿Qué condiciones se necesitan para verlo desde Santa Fe?
El principal factor que puede dificultar la observación no es el eclipse sino el estado del tiempo.
Un cielo cubierto de nubes puede impedir o limitar la visión de la Luna. Por eso, antes de salir a observar el fenómeno conviene consultar el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.
También es importante tener en cuenta la ubicación de la Luna en el cielo durante las distintas etapas. Si alguna fase ocurre cuando todavía está por debajo del horizonte, esa parte del eclipse no podrá observarse desde Santa Fe.
La orientación también ayuda. Una aplicación de astronomía o una brújula del teléfono pueden servir para identificar hacia dónde mirar.
No hace falta organizar una salida especial ni viajar lejos de la ciudad. Un balcón, una terraza, un patio o una plaza con horizonte despejado pueden ser suficientes.
Una oportunidad para observar el cielo sin instrumentos
Los eclipses lunares tienen una ventaja frente a muchos otros fenómenos astronómicos: pueden disfrutarse sin conocimientos especializados.
El cambio de aspecto de la Luna se produce de manera gradual. Primero puede observarse una leve disminución de su brillo; luego la sombra de la Tierra comienza a avanzar sobre el disco lunar y, en caso de tratarse de un eclipse total, toda la Luna puede adquirir la característica tonalidad rojiza.
Para quienes nunca observaron uno, puede ser interesante comenzar unos minutos antes de la fase principal y continuar mirando durante el desarrollo del fenómeno. Así se puede apreciar cómo cambia progresivamente la iluminación.
También es una buena oportunidad para que niños y adolescentes se acerquen a la astronomía. La observación puede hacerse sin equipamiento costoso y permite explicar conceptos básicos sobre el movimiento de la Tierra, la Luna y el Sol.
Qué conviene hacer para disfrutar del eclipse
Si las condiciones meteorológicas acompañan, algunos consejos simples pueden mejorar la experiencia:
Buscar un lugar con horizonte despejado.
Consultar previamente el pronóstico del tiempo en Santa Fe.
Verificar el horario de salida y puesta de la Luna.
No hace falta utilizar anteojos especiales.
Llevar abrigo si la observación se realiza durante la noche y las temperaturas son bajas.
Para sacar fotos, apoyar el celular o utilizar un trípode para evitar movimientos.
Si se utilizan binoculares o telescopio, hacerlo de manera estable y segura.
Evitar zonas donde la iluminación artificial sea demasiado intensa.
El eclipse lunar será, así, una oportunidad para mirar hacia el cielo y observar un fenómeno que puede seguirse desde la ciudad sin necesidad de equipos profesionales. La clave para los santafesinos será conocer los horarios exactos de cada etapa, elegir un lugar con buena visibilidad y, sobre todo, contar con un cielo despejado.
Antes de salir, conviene revisar la actualización del pronóstico y confirmar los horarios astronómicos específicos para Santa Fe, ya que estos datos permiten determinar qué partes del eclipse podrán observarse desde la ciudad y en qué momento. De esa manera, se podrá aprovechar el fenómeno completo y evitar perder la fase más atractiva por falta de planificación.