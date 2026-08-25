Fenómeno astronómico

¿Cuándo es el eclipse lunar y cómo verlo desde Santa Fe?

El cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El eclipse lunar podrá observarse desde distintos puntos de la Argentina y, con las condiciones adecuadas, también desde Santa Fe. Qué tipo de eclipse será, a qué hora mirar y qué se necesita para disfrutarlo.