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Cuándo será el eclipse solar total más largo del siglo y desde dónde se podrá observar

La comunidad científica internacional y los fanáticos del cielo ya iniciaron la cuenta regresiva. La NASA confirmó que la Luna ocultará el Sol por más de seis minutos, sumiendo en una oscuridad absoluta a una franja del planeta. Un repaso por los detalles de un evento único que no se repetirá en 157 años.

En esta oportunidad, la alineación perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol estirará los límites del asombro. NASA/Handout via REUTERS En esta oportunidad, la alineación perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol estirará los límites del asombro. NASA/Handout via REUTERS
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El universo se prepara para ofrecer uno de los espectáculos más imponentes de la era moderna. En las últimas horas, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) encendió las expectativas a nivel global al ratificar los detalles del que se perfila como el eclipse solar total más largo del siglo XXI.

El fenómeno, que promete transformar el día en una noche profunda permitiendo vislumbrar estrellas y planetas a plena luz del día, ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y ya moviliza a científicos, astrónomos y turistas de todo el mundo hacia los puntos estratégicos de observación.

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Para tomar dimensión de lo extraordinario del evento, cabe recordar que el recordado eclipse de abril de 2024 en América del Norte alcanzó una duración máxima de cuatro minutos y 28 segundos. En esta oportunidad, la alineación perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol estirará los límites del asombro: la sombra de la totalidad superará la barrera de los seis minutos en varias regiones, un hito que no volverá a registrarse con magnitudes similares hasta el próximo siglo.

Luxor: el epicentro de la oscuridad total

La trayectoria de la sombra lunar cruzará principalmente el norte de África y el Medio Oriente, tocando puntos clave cercanos al mar Rojo y el Mediterráneo oriental. Sin embargo, hay un lugar geográfico que se ha convertido en el objeto de deseo de toda la comunidad astronómica.

A view of the Moon backlit by the Sun during a solar eclipse, as photographed by one of the cameras on the Orion spacecraft's solar arrays during the Artemis II crew’s flyby of the Moon April 7, 2026. According to the image file data the picture was taken with a GoPro HERO4 Black camera. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYEl universo se prepara para ofrecer uno de los espectáculos más imponentes de la era moderna. NASA/Handout via REUTERS

La ciudad egipcia de Luxor aparece como el escenario predilecto. Allí, las condiciones atmosféricas y la posición astronómica permitirán que la fase de oscuridad total se prolongue por unos impactantes seis minutos y 23 segundos. Este rincón histórico del planeta no solo se convertirá en el punto más codiciado para la investigación científica, sino también en un imán para el turismo especializado internacional, que ya comenzó a agotar las reservas de alojamiento con más de un año de anticipación.

Una franja de observación global

Si bien Luxor se lleva todas las miradas, la franja de totalidad también se desplegará de forma óptima en otros territorios africanos y de Medio Oriente. Asimismo, la NASA confirmó que millones de personas podrán ser testigos del fenómeno de manera parcial. Esta modalidad atenuada será visible en gran parte de Europa, el sur de Asia y en diversas naciones de África como Argelia, Sudán y Somalia.

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Por su parte, en el continente americano y otras regiones donde la geografía impedirá la observación directa —incluida nuestra región—, los expertos ya recomiendan prepararse para seguir las transmisiones oficiales en tiempo real. Los canales de la NASA y distintos centros de investigación internacionales dispondrán de tecnología de alta definición para capturar el recorrido de la sombra lunar minuto a minuto.

People assemble to view a total solar eclipse, where the moon will blot out the sun, during totality at Niagara Falls, New York, U.S. April 8, 2024. REUTERS/Brendan McDermidEstos eventos escalonados no solo representan un deleite visual para los aficionados, sino que configuran ventanas de oportunidad únicas para que la ciencia analice la corona solar y las alteraciones en la atmósfera terrestre. REUTERS/Brendan McDermid

La antesala del gran evento

La expectativa por el megaclipsede 2027 no es aislada. De hecho, el calendario astronómico de este 2026 funciona como la antesala perfecta para los científicos. Para el 12 de agosto de este año, se aguarda otro eclipse solar total que atravesará el hemisferio norte desde el Ártico hasta el mar Mediterráneo, cruzando con especial visibilidad por Groenlandia, Islandia y España.

Estos eventos escalonados no solo representan un deleite visual para los aficionados, sino que configuran ventanas de oportunidad únicas para que la ciencia analice la corona solar y las alteraciones en la atmósfera terrestre. La recomendación de los expertos ante cualquiera de estas citas con el cosmos sigue siendo estricta: nunca debe realizarse una observación directa sin la protección adecuada, dado que los rayos solares pueden generar daños irreparables en la vista. La cuenta regresiva ya comenzó, y el cielo se prepara para recordarnos, una vez más, la maravillosa inmensidad que nos rodea.

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