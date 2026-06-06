Fenómeno astronómico

Cuándo será el eclipse solar total más largo del siglo y desde dónde se podrá observar

La comunidad científica internacional y los fanáticos del cielo ya iniciaron la cuenta regresiva. La NASA confirmó que la Luna ocultará el Sol por más de seis minutos, sumiendo en una oscuridad absoluta a una franja del planeta. Un repaso por los detalles de un evento único que no se repetirá en 157 años.