Un eclipse solar total recorre este miércoles parte del hemisferio norte y concentra la atención de millones de personas en Europa. La franja de totalidad comenzó en el norte de Rusia y continuará por Groenlandia, Islandia, el Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.
Europa mira al cielo por un eclipse solar total histórico
La sombra de la Luna atraviesa este miércoles Rusia, Groenlandia e Islandia antes de llegar a España. Millones de personas esperan uno de los eventos astronómicos más importantes del año.
Se trata del primer eclipse total visible desde Europa continental en décadas. Fuera de la franja principal, gran parte del continente, sectores de América del Norte y el noroeste de África podrán observarlo de manera parcial.
La sombra avanza hacia España
La totalidad comenzó sobre el extremo norte de Siberia y avanzó posteriormente hacia Groenlandia e Islandia. Desde allí cruzará el Atlántico antes de ingresar a la Península Ibérica durante el atardecer.
En España, el momento central comenzará alrededor de las 20.26 y la sombra recorrerá la península de oeste a este en poco más de siete minutos. La trayectoria terminará cerca de las 20.34 en Baleares, antes de internarse en el Mediterráneo.
La franja de totalidad tendrá cerca de 300 kilómetros de ancho y atravesará buena parte del norte y este español. El resto del país observará una ocultación parcial, con porcentajes que variarán según la ubicación.
Miles de personas viajaron para verlo
España se convirtió en uno de los principales puntos de observación. Miles de visitantes llegaron desde distintos países y numerosas ciudades organizaron eventos públicos con telescopios, pantallas y gafas homologadas.
Las autoridades españolas prepararon además un operativo especial de seguridad ante los desplazamientos masivos, las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales. Durante la tarde se registraron retenciones en salidas de Madrid y Barcelona.
En Islandia, en cambio, la nubosidad y las lluvias amenazan con dificultar la observación en algunas de las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad.
Un espectáculo de poco más de dos minutos
La duración máxima de la totalidad será de aproximadamente 2 minutos y 18 segundos. Durante ese breve período, la Luna cubrirá completamente el disco solar y permitirá observar la corona del Sol alrededor de una silueta oscura.
El fenómeno ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan alineados de manera precisa y la sombra lunar se proyecta sobre una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre.
También podrán verse fenómenos como las denominadas perlas de Baily y el anillo de diamantes durante los instantes inmediatamente anteriores y posteriores a la totalidad.
Cómo observarlo de manera segura
La NASA recordó que no se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada durante las fases parciales del eclipse. Las gafas solares convencionales tampoco son suficientes para evitar lesiones oculares.
Solo durante la totalidad completa, cuando el disco solar está totalmente cubierto, es posible retirar momentáneamente la protección. Apenas reaparece una parte del Sol, deben volver a utilizarse filtros certificados.
Tampoco se recomienda observar el fenómeno a través de cámaras, telescopios o binoculares sin filtros solares específicos.
Cuándo será el próximo eclipse total
El próximo eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y atravesará el sur de España, el norte de África y sectores de Medio Oriente.
España vivirá además una secuencia excepcional de fenómenos solares entre 2026 y 2028. Después del eclipse de este miércoles, habrá otro total en 2027 y uno anular en 2028.