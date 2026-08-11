Todos los años hay eclipses, que dependen de la relación entre el Sol y la Luna en el calendario lunar y siempre ocurren en pares, sobre un mismo eje de signos. En 2026, habrá cuatro. Algunos en el eje Virgo-Piscis, y otros en el eje Leo-Acuario.
Qué te depara el eclipse solar del 12 de agosto, según tu signo
Este miércoles se da el último eclipse solar del año, que será en el grado 20 de Leo y da inicio a un ciclo de seis meses; te contamos el impacto de su efecto energético
De ellos, dos serán lunares (el 3 de marzo y el próximo 27 de agosto) y dos solares (el 17 de febrero, y este 12 de agosto). Este eclipse es un eclipse solar total y el fenómeno será visible en el polo norte, sobre todo, en Groenlandia, Islandia, Alaska y el norte de Rusia. En América Latina, el fenómeno astronómico no será perceptible.
De todos modos, desde el punto de vista astrológico, su impacto energético nos atraviesa. Aunque es importante advertir que no sirve pensar en el eclipse de forma aislada, y tampoco por fuera del despliegue de conciencia que cada carta natal propone.
Los eclipses marcan ciclos y se relacionan con otros movimientos en el cielo. Por ejemplo, este eclipse abre la serie en el eje Leo-Acuario que marcará el 2027 y 2028. En ese sentido, puede leerse como el comienzo de cambios personales y colectivos que irán tomando fuerza más adelante.
Además, otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede el eclipse y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (en qué casa zodiacal está, si hay un planeta ahí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas).
Este eclipse se da en el grado 20 de Leo y tiene mayor efecto en los signos fijos, es decir, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario.
Aries
Para el Sol en Aries, este eclipse trae energía de autenticidad. Puede ser un buen momento para animarse a conquistar un escenario, un nuevo público o incluso dar a conocer una obra artística sin temor a recibir críticas.
Tauro
Para el Sol en Tauro, este eclipse puede sacudir las ideas de estabilidad. Conviene prender el radar por si aparece una propuesta laboral, un ascenso, o la necesidad de evaluar un cambio de rumbo profesional.
Géminis
Para el Sol en Géminis, este eclipse puede acelerar un plan de viaje o estudio que venías posponiendo por miedo o porque querías tener todo resuelto de antemano. Es una buena oportunidad para conectar con la confianza y confiar en que las cosas pueden resolverse sin forzarlas.
Cáncer
Para el Sol en Cáncer, este eclipse propone soltar lo que ya no te sostiene, aunque cueste dejar atrás algo que ya se había transformado en un hábito.
Leo
Para el Sol en Leo, este eclipse da inicio a una nueva forma de ver que atraviesa tanto cómo te autopercibís como el modo en que te relacionás con los demás.
Virgo
Para el Sol en Virgo, este eclipse es oro en polvo: invita a soltar la autoexigencia como condición para sentir reconocimiento. Puede ser una buena oportunidad para apostar por el camino recorrido, para validarse sin sentir un examen en cada paso.
Libra
Para el Sol en Libra, este eclipse trae energía colectiva y de cooperación. Es buen momento para armar alianzas y unir fuerzas con quienes están pasando una situación parecida, ya sea un tema emocional o laboral.
Escorpio
Para el Sol en Escorpio, este eclipse te pide que asumas tus roles de líder. Trae una enseñanza valiosa que irá cobrando sentido en los próximos años: no se puede operar siempre desde las sombras.
Sagitario
Para el Sol en Sagitario, este eclipse trae energía conquistadora. Es buen momento para apostar por un cambio radical aunque el futuro sea incierto y desconocido. El refrán calza perfecto: el que no arriesga no gana.
Capricornio
Para el Sol en Capricornio, este eclipse resquebraja la armadura y te ayuda a hacer las paces con tu vulnerabilidad. Este quiebre puede ser interesante si lo usas a tu favor y no te resistís.
Acuario
Para el Sol en Acuario, este eclipse moviliza la situación vincular ya que activa Leo, tu eje complementario. Marca un nuevo comienzo en la forma de relacionarte, te invita a mostrarte libremente, sin aparentar.
Piscis
Para el Sol en Piscis, este eclipse ayuda a poner un límite a la empatía. No tenés que dejar de ser quién sos, pero es buen momento para no sacrificar tus necesidades por las de los demás