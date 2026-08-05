España

Avellanosa de Muñó: el pueblito donde anochecerá dos veces el mismo día

Un pequeño rincón del norte español, donde viven apenas una decena de personas, se prepara para recibir visitantes de todo el mundo gracias a un fenómeno astronómico único. El eclipse solar total del 12 de agosto promete impulsar el turismo y devolverle vida, aunque sea por un día.