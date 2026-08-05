Mientras miles de viajeros organizan sus vacaciones de verano en busca de playas o grandes ciudades, un diminuto pueblo del norte de España se convirtió en uno de los destinos más codiciados del momento por una razón muy distinta: será uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.
Avellanosa de Muñó: el pueblito donde anochecerá dos veces el mismo día
Un pequeño rincón del norte español, donde viven apenas una decena de personas, se prepara para recibir visitantes de todo el mundo gracias a un fenómeno astronómico único. El eclipse solar total del 12 de agosto promete impulsar el turismo y devolverle vida, aunque sea por un día.
Se trata de Avellanosa de Muñó, una pequeña localidad de la provincia de Burgos que apenas cuenta con una decena de habitantes permanentes. No hay restaurantes, comercios ni una intensa actividad cotidiana. De hecho, durante la mayor parte del año reina el silencio entre sus calles de piedra, interrumpido solo por el paso de algún tractor o la llegada semanal de una camioneta que reparte pan.
Sin embargo, ese escenario cambiará por completo cuando el eclipse convierta al pueblo en uno de los puntos privilegiados para contemplar uno de los espectáculos astronómicos más esperados de las últimas décadas.
Un eclipse histórico que impulsa el turismo
El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento excepcional para Europa. Será el primero visible desde el continente europeo desde 1999 y, en el caso de la España peninsular, el primero de estas características desde 1912.
La franja donde podrá apreciarse la totalidad será muy estrecha, y Avellanosa de Muñó quedó ubicada justo en el centro de ese recorrido.
Además de su ubicación, el pueblo ofrece condiciones ideales para la observación: un horizonte completamente despejado, escasa contaminación lumínica y muy pocos edificios que interfieran con la vista.
Como si eso fuera poco, el fenómeno ocurrirá poco antes del atardecer, generando un inusual efecto visual que muchos especialistas describen como la sensación de vivir "dos puestas de sol" en cuestión de minutos. Esa misma noche también alcanzará su máximo la lluvia de meteoros de las Perseidas, una combinación astronómica extremadamente poco frecuente.
Hoteles completos desde hace años
El interés internacional por el eclipse disparó las reservas turísticas mucho antes de la fecha. En localidades cercanas, gran parte de los alojamientos agotaron su disponibilidad varios años antes del evento.
Astrónomos aficionados, fotógrafos y viajeros especializados comenzaron a elegir esta región porque buscaban las mejores condiciones para observar el fenómeno, más allá de los destinos turísticos tradicionales.
Incluso familias provenientes de otros países ya organizaron viajes exclusivamente para vivir la experiencia desde este pequeño pueblo burgalés.
El regreso de quienes alguna vez se fueron
El eclipse también provocó un fenómeno inesperado: el regreso de antiguos habitantes.
Muchas personas que crecieron en Avellanosa de Muñó y luego emigraron a ciudades como Madrid volverán acompañadas por hijos, nietos y amigos para compartir una jornada histórica. Durante unas horas, la población del pueblo se multiplicará varias veces gracias a familiares llegados desde distintos puntos de España y también desde otros países europeos e incluso América.
Para muchos vecinos, el acontecimiento representa una oportunidad para reencontrarse con sus raíces y mostrar a las nuevas generaciones el lugar donde crecieron.
Un mirador natural convertido en el gran protagonista
El sitio elegido por vecinos y visitantes para seguir el eclipse serán unas cuevas ubicadas sobre una colina cercana al pueblo.
Desde allí se obtiene una vista panorámica hacia el oeste, fundamental porque el Sol estará muy bajo sobre el horizonte durante la totalidad. Ese espacio, además, tiene un profundo valor simbólico para la comunidad, ya que desde hace generaciones es el lugar donde los habitantes se reúnen para contemplar las puestas de sol.
Un día para la historia
Por unas horas, el pueblo que habitualmente permanece casi vacío volverá a llenarse de vida.
Cuando la Luna cubra completamente al Sol y la oscuridad sorprenda en pleno atardecer, Avellanosa de Muñó dejará de ser uno de los pueblos más olvidados de España para convertirse, aunque solo sea por unos minutos, en uno de los lugares más observados del planeta.