Acontecimiento astronómico

El cielo santafesino se prepara para una "Luna de Sangre": cuándo y cómo observar el evento del año

El próximo eclipse lunar parcial cubrirá más del 96% del disco del satélite, tiñéndolo de un característico tono cobrizo. Podrá contemplarse a simple vista desde la región durante la madrugada del viernes 28 de agosto.