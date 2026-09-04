La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes un proyecto que modifica la representación del mapa del planeta, con foco en el tamaño de África.
Las Naciones Unidas “corrigieron” su mapa y mostrarán a África aún más grande
La propuesta de Togo sólo tuvo negación de Estados Unidos. Cinco países se abstuvieron. Cómo votó Argentina.
La resolución "Corregir el mapa", patrocinada por Togo y respaldada por los miembros de la Unión Africana (UA), cambia el mapamundi tradicional por uno que refleje con mayor precisión la extensión de África.
Qué se modifica en el mapa
Actualmente, gran parte de los mapas mundiales se basan en la proyección de Mercator, creada por el cartógrafo europeo Gerardus Mercator en 1569. Esta proyección es muy utilizada en la navegación, ya que las líneas norte-sur mantienen rumbos constantes y precisos con respecto al ecuador.
Sin embargo, resulta menos útil como mapa mundial debido a la distorsión de la escala: los países más alejados del ecuador parecen desproporcionadamente más grandes que los más cercanos. Por ejemplo, en la proyección de Mercator, Groenlandia parece mayor que el continente sudamericano y de tamaño similar a África.
En realidad, Groenlandia tiene aproximadamente el mismo tamaño que la República Democrática del Congo, mientras que África es 14 veces mayor que Groenlandia.
La votación de la ONU no es vinculante, pero supondrá cambios en los mapas utilizados por las instituciones de todo el mundo.
En un intento por corregir esto, un equipo de cartógrafos creó en 2018 un mapa de áreas iguales al que llamaron proyección de la Tierra Igual.
En febrero, los 54 estados miembros de la UA lo adoptaron, afirmando que "representa con mayor precisión el tamaño de todos los continentes, en particular el de África".
Antes de la votación del viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, declaró a la agencia de noticias Reuters: "Un mundo justo comienza con un mapa justo".
Cómo se votó
En la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se adoptó la propuesta africana para un nuevo mapa mundial, 164 representantes se manifestaron a favor, siendo sólo Estados Unidos el del voto negativo.
Argentina fue una de las naciones que conformaron el casi unánime grupo de acompañantes del proyecto que mostrará de una nueva manera el planeta tierra en plano.
Hay seis naciones que se abstuvieron: Georgia, Lituania, Serbia, Estonia, Ucrania y Moldavia.