A un mes de la irrupción sin precedentes en la frontera sur europea, el clima de malestar social e institucional alcanzó un pico máximo este miércoles. Cientos de miles de personas salieron a manifestarse en diversas ciudades de la península ibérica y en la capital comunitaria bajo consignas como "Ceuta se defiende" y en demanda de respuestas urgentes frente al colapso persistente que sufre la ciudad autónoma.
Miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria
Coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, miles de manifestantes marcharon en distintas provincias españolas y ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para protestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y exigir soluciones definitivas tras la masiva entrada de más de 70.000 migrantes a finales de julio.
La jornada de protestas coincidió de lleno con los actos oficiales por el Día de Ceuta, en una jornada marcada además por la filtración de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que sacudió los cimientos del Palacio de la Moncloa al señalar presuntas responsabilidades marroquíes en el paso fronterizo.
Clamor popular en las calles y respaldo en Bruselas
Las movilizaciones populares se replicaron en las principales capitales españolas. Los manifestantes expresaron su rechazo a las versiones contradictorias vertidas desde las distintas carteras del Ejecutivo y a la falta de una estrategia clara para la contención y derivación de los miles de migrantes que aún permanecen en el territorio.
La ola de solidaridad cruzó las fronteras nacionales hasta la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, donde cientos de ciudadanos españoles y residentes ceutíes se concentraron con banderas nacionales, de la ciudad autónoma y de la Unión Europea. Con carteles contra lo que califican como un "abandono fronterizo", reclamaron la intervención inmediata del bloque europeo para salvaguardar la soberanía y la capacidad de asistencia local.
En el marco institucional del Día de Ceuta, el rey Felipe VI envió un mensaje explícito de respaldo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, trasladándole el apoyo de "toda España" y haciendo un firme llamado a la unidad, la convivencia y la cohesión territorial ante la inédita presión social que atraviesa el enclave.
Un informe policial que aumenta la indignación social
El malestar ciudadano manifestado en las plazas se vio intensificado tras trascender un documento judicial de 55 páginas remitido a la Audiencia Nacional por el CENIF. En dicho escrito se documenta que agentes marroquíes habrían guiado activamente el cruce a través del agua de más de 70.000 personas durante el 30 y 31 de julio.
Esta revelación generó severos cuestionamientos, puesto que desde la Presidencia del Gobierno se había negado de forma sistemática cualquier involucramiento directo de las autoridades de Rabat. Mientras la oposición acusó al Ejecutivo de ocultar deliberadamente los informes de inteligencia, agrupaciones como Podemos catalogaron el accionar marroquí de "guerra híbrida" y exigieron la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Paralelamente, la Justicia comenzó a actuar. Un juzgado local de Ceuta abrió diligencias para dilucidar si el delegado del Gobierno incurrió en omisión del deber tras presuntamente haber recibido alertas previas por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tensión contenida en el territorio y gestiones internacionales
A pesar de que el Gobierno confirmó que más de 3.600 migrantes han iniciado el retorno voluntario a suelo marroquí durante las últimas semanas, la tensión cotidiana sigue siendo palpable. Muestra de ello fueron las detenciones producidas a primera hora en la playa del Trampolín tras una reyerta con armas blancas que concluyó con agresiones directas a agentes de las fuerzas de seguridad que intentaban mediar.
Frente al apremio de las calles y el deterioro de la convivencia social, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, viajará la semana próxima a Bruselas para entrevistarse con el comisario de Migración, Magnus Brunner, y la titular de la cartera del Mediterráneo, Dubravka Šuica. El objetivo será canalizar apoyo financiero y logístico europeo en un escenario donde la sociedad civil española reclama soluciones estructurales para garantizar la seguridad en su frontera exterior.