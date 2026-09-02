Movilizaciones populares

Miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria

Coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, miles de manifestantes marcharon en distintas provincias españolas y ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para protestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y exigir soluciones definitivas tras la masiva entrada de más de 70.000 migrantes a finales de julio.