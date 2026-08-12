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Crisis migratoria

España anunció qué pasará con los miles de migrantes que llegaron a Ceuta

El Gobierno español busca concretar el retorno a Marruecos de quienes atravesaron la frontera de manera irregular, mientras unas 10.000 personas permanecen en el enclave tras la llegada masiva registrada a fines de julio.

Miles de personas cruzaron la frontera hacia el enclave español. Crédito: REUTERS.Miles de personas cruzaron la frontera hacia el enclave español. Crédito: REUTERS.
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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró que los migrantes indocumentados que ingresaron de manera irregular a Ceuta serán devueltos a Marruecos.

El funcionario realizó estas declaraciones este martes durante una visita a la ciudad autónoma española, luego de la llegada masiva de personas procedentes de territorio marroquí a fines de julio.

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Según estimaciones del Gobierno español, más de 70.000 marroquíes cruzaron ilegalmente la frontera durante esos días. La mayoría de quienes ingresaron posteriormente regresaron de manera voluntaria a Marruecos, aunque unas 10.000 personas todavía permanecían en el enclave.

Cientos de muertos durante la llegada

El episodio generó una fuerte crisis migratoria y también dejó un elevado número de víctimas. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó que alrededor de 100 personas murieron durante la llegada masiva de migrantes.

El dato fue dado a conocer durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, realizada el jueves pasado.

Migrants head back to Morocco after crossing into Ceuta by sea amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, August 1, 2026. REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAYEspaña reforzó la seguridad ante un posible nuevo cruce fronterizo. Crédito: REUTERS.

La situación provocó además protestas en las calles de Ceuta, donde miles de personas se manifestaron en rechazo a la crisis migratoria.

Engaños en internet

Albares explicó que parte de las personas que cruzaron la frontera lo hicieron después de recibir información falsa a través de internet.

Según el funcionario, algunos migrantes creían que ingresar a Ceuta les permitiría continuar viaje hacia la España peninsular o trasladarse posteriormente a otros países europeos.

“Nadie ha salido de la ciudad hacia la península (española)”, afirmó Albares. Luego explicó que el Gobierno trabaja diplomáticamente con Marruecos para concretar el regreso de quienes ingresaron de manera irregular.

Members of the military escort migrants in Ceuta, Spain, following recent mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, August 1, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura TPX IMAGES OF THE DAYEl Gobierno español busca coordinar los retornos con Marruecos. Crédito: REUTERS.

“El trabajo diplomático que estamos realizando con Marruecos tiene como objetivo devolver a todas las personas que han entrado de forma irregular”, sostuvo.

Refuerzan la seguridad

Las autoridades españolas también adoptaron medidas preventivas ante la posibilidad de que se produzca un nuevo ingreso masivo.

En ese marco, fueron cancelados todos los permisos de salida del personal militar y de la Guardia Civil desplegado en Ceuta.

La decisión se tomó luego de que circularan en internet informaciones sobre un supuesto intento de cruce masivo de la frontera previsto para el 15 de agosto.

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