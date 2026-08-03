A días de que se registre un caótico avance de aproximadamente 60.000 ciudadanos marroquíes, en su mayoría jóvenes, a través de las fronteras de su país con el enclave español de Ceuta, hay una especie de acuerdo en las acusaciones desde ambos lados.
La postura de Marruecos sobre lo ocurrido en Ceuta apunta a “redes de trata” e “instrumentalización digital”
El Ministerio del Interior marroquí no rivalizó con España en las acusaciones, pero se desliga de responsabilidades. Un trasfondo de soberanía que sostiene la tensión regional.
El Ministerio del Interior de Marruecos emitió este domingo un comunicado en el cual aseguran que estos sucesos “no se deben a factores coyunturales o espontáneos, sino que son el resultado de la interacción de varios factores intrincados, entre los que destacan la instrumentalización tendenciosa del espacio digital, la difusión de informaciones engañosas, el papel de las redes de trata de seres humanos”.
Esta línea hipotética coincide con parte de las declaraciones del propio presidente español Pedro Sánchez, quien atribuyó la responsabilidad directa a las mafias que trafican con seres humanos, acusándolas de explotar la desesperación y vulnerabilidad de las personas. No obstante, el mandatario definió el episodio como “violación y un ataque a la soberanía territorial de España”.
Este último punto no debería resultar anecdótico, contemplando que desde Rabat se sostiene la postura de que Ceuta y Melilla son una herencia del colonialismo europeo y la principal discusión de los últimos años entre ambos países separados por el Mediterráneo giró en torno a la soberanía del Sahara Occidental, reclamado como propio por los marroquíes.
De momento, y aún con la cercanía de los 11 fallecidos por el incidente de Ceuta y con mucho jóvenes que no han regresado a su territorio, desde las embajadas marroquíes por el mundo, incluida la de Buenos Aires, han optado por el hermetismo y adherirse a los comunicados del gobierno.
El argumento marroquí y su defensa
A pesar de que la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, admitió públicamente que el Gobierno no disponía de ningún informe de inteligencia que previera una avalancha masiva de tal magnitud, información divulgados por medios españoles o agencias como Euronews, indican lo contrario.
Según filtraciones y análisis del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) divulgados en medios nacionales, los servicios de seguridad consideran que, aunque Marruecos no haya planificado militar o formalmente la avalancha, sí permitió deliberadamente que sucediera. Se sostiene que las Fuerzas de Seguridad relajaron gradualmente la vigilancia fronteriza durante el mes de julio y prácticamente levantaron los controles en el espigón del Tarajal coincidiendo con la festividad del Día del Trono, facilitando el cruce masivo.
La coyuntura de la festividad nacional marroquí no debe tomarse como casualidad, sumado a que España y Argelia, competidor marroquí por la hegemonía del Magreb, normalizaron sus relaciones bilaterales en julio de este año tras superar una crisis diplomática, firmando pactos centrados en el incremento del suministro de gas natural, la reactivación del diálogo político de alto nivel y la cooperación en energías limpias.
En defensa de las acusaciones por “ablandar” los controles, el portavoz del Ministerio del Interior marroquí, Rachid El Khalfi, que “desde el principio se implementó un enfoque proactivo y global basado en la detección temprana de diversas señales, el aumento del nivel de vigilancia y movilización, el refuerzo de la operatividad de los distintos servicios de seguridad y autoridades territoriales”.
Entre medio, el comunicado al que accedió El Litoral aportó un cuestionamiento al país ibérico: “Se destacaron especialmente las últimas decisiones adoptadas por las autoridades judiciales españolas en relación con la posibilidad de limitar la aplicación de las medidas de devoluciones inmediatas de algunos migrantes en situación irregular interceptados en el mar”.
“Estas decisiones, así como las interpretaciones erróneas difundidas al respecto, generaron en algunos candidatos a la migración irregular la convicción de que podían evitar la devolución inmediata, lo que contribuyó a la aparición de un único modo de intentos de migración irregular, a saber, el cruce a nado, al considerar algunos que este método ofrecía una gran oportunidad para eludir la devolución inmediata”, destacó el portavoz el Ministerio del Interior.
Procedimientos y promesas a futuro
En este contexto, El Khalfi “precisó que el Ministerio Fiscal competente procedió, en el marco de sus atribuciones jurídicas, a la apertura de investigaciones judiciales sobre los diversos actos y hechos relacionados con estos acontecimientos, con el fin de determinar todos sus pormenores, establecer las responsabilidades y extraer las consecuencias jurídicas, de conformidad con las disposiciones de la ley”.
Al mismo tiempo que reafirmó que la gestión del fenómeno migratorio “sólo puede llevarse a cabo en el marco de un enfoque global basado en la responsabilidad compartida, la solidaridad efectiva y el reparto de cargas”, el Ministerio del Interior subrayó que Marruecos seguirá siendo “un socio fiable y responsable, decididamente comprometido a reforzar la cooperación y la coordinación internacionales en materia de lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos”.
Asimismo, el gobierno afirmó que “no escatimará esfuerzos para adoptar todas las medidas necesarias a fin de preservar el orden público, proteger la seguridad de las fronteras y garantizar la seguridad de las personas y los bienes, en el marco del respeto de la primacía de la ley así como los compromisos nacionales e internacionales del Reino”.