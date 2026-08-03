Niños y adolescentes

Más de mil menores permanecen en Ceuta tras el ingreso masivo desde Marruecos

Hasta el momento, las Fuerzas de Seguridad del Estado confirmaron que 69.500 personas ya regresaron a Marruecos. Sin embargo, la situación humanitaria es crítica: España confirmó 72 fallecidos en el mar, mientras que Marruecos admitió 11 muertes en su territorio.