El Gobierno de Ceuta trabaja a contrarreloj para brindar asistencia a al menos mil niños y adolescentes migrantes que permanecen en la ciudad tras la crisis fronteriza del pasado jueves. Mientras la mayoría de los adultos ya retornó a Marruecos, cientos de pequeños aún deambulan por las calles del enclave español.
Más de mil menores permanecen en Ceuta tras el ingreso masivo desde Marruecos
Hasta el momento, las Fuerzas de Seguridad del Estado confirmaron que 69.500 personas ya regresaron a Marruecos. Sin embargo, la situación humanitaria es crítica: España confirmó 72 fallecidos en el mar, mientras que Marruecos admitió 11 muertes en su territorio.
La entrada masiva se produjo luego de que miles de personas cruzaran la frontera alentadas por desinformación en redes sociales sobre una supuesta apertura de los pasos. Según las autoridades españolas, más de 50 mil personas ingresaron a Ceuta, la única frontera terrestre entre la Unión Europea y África.
Hasta el momento, las Fuerzas de Seguridad del Estado confirmaron que 69.500 personas ya regresaron a Marruecos. Sin embargo, la situación humanitaria es crítica: España confirmó 72 fallecidos en el mar, mientras que Marruecos admitió 11 muertes en su territorio.
Operativo de emergencia y alojamiento
El Ejecutivo ceutí atiende actualmente a 862 niños y adolescentes, aunque prevé que la cifra aumentará hasta rondar el millar en los próximos días. Para enfrentar la emergencia, se solicitó al Gobierno central una mayor dotación económica para sostener los servicios de asistencia.
Debido al desborde de las instalaciones actuales, las autoridades buscan reorganizar espacios públicos y acondicionar una construcción industrial y una nave. Estos lugares estarán operativos en las próximas horas para ofrecer refugio a quienes hoy se encuentran en condiciones de hacinamiento.
Alberto Gaitán, Consejero de Presidencia y responsable del área de Menores, explicó que los servicios están multiplicando sus gestiones para proveer comida, ropa y alojamiento. “Estamos preparando recursos para tenerlos en las condiciones más cómodas”, detalló el funcionario.
Búsqueda activa en las calles
A pesar de los esfuerzos, las autoridades locales creen que aún hay grupos de niños y adolescentes refugiados en casas de familiares o pernoctando en la vía pública. Equipos especializados están peinando la ciudad para localizarlos y brindarles la atención correspondiente.
Los niños más pequeños ya fueron albergados en centros con mejores condiciones generales. En cambio, los adolescentes de mayor edad fueron ubicados en lugares con características provisionales mientras se habilitan las nuevas estructuras de acogida.
Este lunes, la frontera en la ciudad marroquí de Castillejos presentaba un aspecto de normalidad con el restablecimiento total del tránsito de vehículos y personas. No obstante, se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad con camiones hidrantes y agentes desplegados en las colinas colindantes para evitar nuevos intentos de cruce.