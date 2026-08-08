Hasta septiembre

España comienza a controlar a los viajeros procedentes de Italia en aeropuertos y fronteras

La medida comenzó a regir este sábado y contempla controles aleatorios en los puntos fronterizos y en los aeropuertos. Madrid decidió restablecerlos después de que Roma mantuviera las restricciones a los viajeros procedentes de España, adoptadas tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos.