Crisis migratoria

¿Qué está pasando en Ceuta? Crece la tensión tras los enfrentamientos entre vecinos, migrantes y la Policía

La situación volvió a agravarse en el enclave español ubicado en el norte de África, casi un mes después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. Hubo protestas, enfrentamientos, ataques y bloqueos al reparto de alimentos, mientras el Gobierno de España pidió calma y anunció nuevas medidas para reforzar la frontera.