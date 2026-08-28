La tensión volvió a crecer en Ceuta durante las últimas horas, en medio de una crisis migratoria que comenzó a finales de julio con la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos.
¿Qué está pasando en Ceuta? Crece la tensión tras los enfrentamientos entre vecinos, migrantes y la Policía
La situación volvió a agravarse en el enclave español ubicado en el norte de África, casi un mes después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. Hubo protestas, enfrentamientos, ataques y bloqueos al reparto de alimentos, mientras el Gobierno de España pidió calma y anunció nuevas medidas para reforzar la frontera.
Las protestas vinculadas con la seguridad derivaron en nuevos enfrentamientos entre vecinos, migrantes y fuerzas policiales, mientras las autoridades intentan evitar que el conflicto social siga escalando.
La situación alcanzó un nuevo punto de tensión cuando grupos de vecinos intentaron bloquear el ingreso de vehículos de la Cruz Roja destinados a asistir a los migrantes que permanecen en la ciudad. También se produjeron incidentes con la Policía y episodios de violencia que dejaron heridos.
El conflicto se desarrolla en un territorio español de apenas 18,5 kilómetros cuadrados situado en el norte de África, separado de la península ibérica por el estrecho de Gibraltar y rodeado por territorio marroquí.
Cómo comenzó la crisis migratoria en Ceuta
El origen de la actual situación se remonta a los últimos días de julio, cuando se produjo una llegada masiva de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta. Según las autoridades españolas, fueron decenas de miles las personas que ingresaron en un período muy corto, en uno de los episodios migratorios de mayor magnitud registrados en el enclave.
La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, pero miles de personas permanecieron en Ceuta. Entre ellas hay menores y personas que necesitan asistencia, lo que generó una fuerte presión sobre los sistemas locales de alojamiento y atención.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron las condiciones en las que quedaron algunos de los migrantes y reclamaron medidas para garantizar alojamiento, alimentación y protección. Human Rights Watch había advertido semanas atrás sobre la situación humanitaria y las dificultades de las autoridades para brindar una respuesta adecuada.
Con el paso de las semanas, la crisis migratoria comenzó a transformarse también en un conflicto interno. Parte de la población local reclama mayor seguridad y cuestiona la gestión de las autoridades.
Las protestas fueron aumentando y, durante los últimos días, algunos episodios derivaron en enfrentamientos directos.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el jueves, cuando doce ciudadanos marroquíes fueron detenidos después de que un grupo arrojara piedras contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares españoles. Uno de los efectivos resultó herido. El episodio profundizó la preocupación por el aumento de la violencia en las calles.
La tensión también alcanzó las zonas donde permanecen los migrantes. En los últimos días se registraron bloqueos y enfrentamientos durante los operativos de asistencia alimentaria. La Cruz Roja quedó en medio de las protestas, mientras las fuerzas de seguridad debieron intervenir para controlar algunos episodios.
El Gobierno español pidió calma y mantiene las devoluciones
Ante la escalada de los incidentes, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, compareció ante el Congreso de los Diputados y pidió que cesen los hechos violentos.
El funcionario sostuvo que la violencia no constituye una solución para una crisis que combina factores migratorios, humanitarios, políticos y de seguridad. También confirmó que España continuará con las devoluciones a Marruecos de aquellos migrantes que no cumplan con los requisitos establecidos para solicitar asilo.
La posición del Gobierno es que las personas que no reúnen las condiciones para permanecer en territorio español deben ser devueltas mediante los procedimientos correspondientes.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció medidas destinadas a reforzar la frontera. Entre ellas se encuentran la incorporación de nuevos sistemas de vigilancia, drones y otras herramientas para controlar los accesos desde Marruecos. También se prevé extender los espigones utilizados como parte de las estructuras fronterizas.
El Gobierno español anunció además una inversión de 35 millones de euros para prolongar esas estructuras, en un intento por reforzar el control de la frontera marítima.
La respuesta oficial ocurre mientras crece la presión política sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Partido Popular cuestionó la gestión de la crisis y responsabilizó al Gobierno por lo ocurrido, mientras el Ejecutivo reclama que todas las fuerzas políticas contribuyan a reducir la tensión.
La crisis también abrió una discusión dentro del propio Gobierno sobre el papel de los servicios de inteligencia. Grande-Marlaska evitó profundizar en su enfrentamiento con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien sostuvo que el Centro Nacional de Inteligencia había advertido sobre la posibilidad de una entrada masiva de migrantes. El ministro del Interior rechazó esa versión.
Una crisis que va más allá del control de la frontera
Lo que ocurre en Ceuta ya no se limita al ingreso irregular de personas desde Marruecos. La situación se convirtió en un problema que combina seguridad, migración, asistencia humanitaria y tensión política.
Uno de los principales desafíos es qué hacer con las personas que todavía permanecen en la ciudad. La situación resulta especialmente compleja en el caso de los menores no acompañados, que requieren una respuesta específica dentro del sistema de protección español.
Además, la presencia de miles de personas en un territorio pequeño genera dificultades logísticas. El acceso a alimentos, alojamiento y atención básica se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la crisis.
En ese contexto, los bloqueos a los vehículos que trasladan asistencia humanitaria agregaron un nuevo elemento de preocupación.
La situación llevó a las autoridades a reclamar que las protestas se mantengan dentro de los límites legales y que no se produzcan agresiones contra migrantes, voluntarios, periodistas o efectivos de seguridad.
El Gobierno de Ceuta también condenó los episodios de violencia y pidió recuperar la calma. La misma postura fue expresada por el Ejecutivo central.
Al mismo tiempo, el conflicto continúa teniendo una dimensión política. La oposición sostiene que la gestión gubernamental agravó el problema, mientras el Gobierno defiende las medidas adoptadas y acusa a sectores políticos de contribuir a una mayor polarización.
La situación tiene además una dimensión internacional debido a la relación entre España y Marruecos. Ceuta es un enclave español ubicado en territorio norteafricano y constituye uno de los puntos más sensibles de la frontera exterior de la Unión Europea.
Por eso, cualquier crisis migratoria que se produzca allí tiene consecuencias que exceden a la propia ciudad.
Por el momento, las autoridades españolas buscan contener la violencia, continuar con los procedimientos de devolución que correspondan y reforzar el control fronterizo. Pero el desafío inmediato es evitar que la tensión social derive en nuevos enfrentamientos.
Casi un mes después de la llegada masiva de migrantes, Ceuta enfrenta ahora una segunda etapa de la crisis: ya no se trata solamente de controlar la frontera, sino de administrar las consecuencias sociales, humanitarias y políticas de aquel episodio sin que la violencia vuelva a crecer.