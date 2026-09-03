Astronomía

Luna llena de septiembre 2026: cuándo se verá y qué fenómeno astronómico habrá en el cielo

Será la llamada Luna de la Cosecha, por su cercanía con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Esa noche también podrá observarse junto a Saturno y, con ayuda óptica, el lejano Neptuno.