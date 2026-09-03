El cielo de septiembre tendrá uno de sus momentos más destacados hacia el final del mes. El sábado 26 llegará la Luna llena, una de las fases más fáciles de reconocer a simple vista y una de las que mayor interés despierta entre quienes disfrutan de observar el cielo nocturno.
Luna llena de septiembre 2026: cuándo se verá y qué fenómeno astronómico habrá en el cielo
Será la llamada Luna de la Cosecha, por su cercanía con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Esa noche también podrá observarse junto a Saturno y, con ayuda óptica, el lejano Neptuno.
Pero el plenilunio tendrá además un atractivo particular: la Luna aparecerá cerca de Saturno y Neptuno, formando una amplia configuración en el cielo.
El fenómeno podrá observarse desde Argentina siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. No será necesario contar con instrumentos para disfrutar de la Luna y Saturno, aunque un binocular o un telescopio permitirá buscar también a Neptuno, mucho más débil y difícil de detectar a simple vista. NASA incluyó este evento entre los principales acontecimientos astronómicos de septiembre de 2026.
¿Cuándo será la Luna llena de septiembre de 2026?
La Luna alcanzará oficialmente la fase llena el sábado 26 de septiembre. Ese momento corresponde al instante en que, desde la Tierra, el disco lunar se observa completamente iluminado por el Sol.
Los cálculos astronómicos sitúan el momento exacto de la Luna llena a las 16:49 UTC, que en Argentina corresponde a las 13:49. Sin embargo, hay una aclaración importante para quienes quieran observarla: el instante exacto de la fase no coincide necesariamente con el mejor momento para verla desde una determinada ciudad.
En Argentina, el momento de plenitud ocurrirá durante la tarde. Por eso, para observarla en el cielo será necesario esperar a su salida por el horizonte oriental, alrededor del atardecer. NASA señala que la Luna de la Cosecha será protagonista el 26 de septiembre y que comenzará a elevarse por el este poco después de la puesta del Sol.
Además, no es necesario observarla exactamente a las 13:49. La diferencia de iluminación entre una noche y la siguiente es prácticamente imperceptible a simple vista. Por eso, tanto la noche del 25 como la del 26 y la del 27 permitirán disfrutar de una Luna que se verá prácticamente llena.
La fase de Luna llena forma parte de un ciclo que dura aproximadamente 29,5 días. Durante ese período, la Luna pasa por distintas fases porque cambia la porción de su superficie iluminada por el Sol que podemos observar desde la Tierra. NASA explica que las principales fases son Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante, dentro de un ciclo continuo.
¿Por qué se llama Luna de la Cosecha?
La Luna llena de septiembre recibe tradicionalmente el nombre de Luna de la Cosecha o Harvest Moon. La denominación está vinculada a su proximidad con el equinoccio de septiembre y tiene un origen histórico relacionado con las actividades agrícolas.
En 2026, el equinoccio de septiembre ocurrirá el 22 de septiembre. En el hemisferio sur, ese momento marca el comienzo astronómico de la primavera, mientras que en el hemisferio norte señala el inicio del otoño.
Cuatro días después llegará la Luna llena. NASA utiliza precisamente la denominación Harvest Moon para referirse al plenilunio del 26 de septiembre en su calendario de observación del cielo de 2026.
El nombre no significa que la Luna vaya a cambiar de color ni que tenga características físicas diferentes de otras lunas llenas. Se trata de una denominación tradicional asociada al calendario agrícola y a la época del año.
También es importante no confundirla con una superluna. NASA explica que una superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con una posición cercana al perigeo, es decir, uno de los puntos de su órbita en los que se encuentra más cerca de la Tierra. Para 2026, NASA señala como próximas superlunas las de noviembre y diciembre, por lo que la Luna llena de septiembre no entra en esa categoría.
Luna llena, Saturno y Neptuno: el fenómeno que acompañará la noche
El atractivo adicional del 26 de septiembre estará en la posición de otros cuerpos celestes.
Según el calendario de observación de NASA, la Luna de la Cosecha aparecerá cerca de Saturno, mientras que Neptuno completará una especie de triángulo amplio en el cielo. Será una oportunidad interesante para observar cómo diferentes objetos del Sistema Solar pueden aparecer próximos entre sí desde nuestra perspectiva terrestre.
Saturno será el objeto más sencillo de localizar. NASA indica que podrá verse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y las condiciones de observación sean favorables.
Neptuno, en cambio, presenta un desafío diferente. Se trata de un planeta mucho más débil desde nuestra perspectiva y NASA señala que no puede observarse a simple vista. Para encontrarlo será necesario utilizar binoculares o un telescopio, además de contar con un cielo suficientemente oscuro.
Esto significa que una persona que simplemente quiera disfrutar del cielo no necesitará ningún equipo especial: la Luna y Saturno serán los principales protagonistas. Para quienes tengan instrumentos de observación, en cambio, la configuración ofrece una oportunidad adicional para intentar localizar a Neptuno.
Cómo observar la Luna llena desde Argentina
La observación no requiere conocimientos de astronomía ni equipamiento específico. La mejor estrategia será buscar un lugar con el horizonte oriental relativamente despejado durante las primeras horas de la noche del sábado 26.
Como la Luna aparecerá cerca del horizonte poco después de la puesta del Sol, edificios altos, árboles u otros obstáculos pueden dificultar su visualización durante los primeros minutos. Una vez que ascienda en el cielo, será mucho más sencilla de localizar.
También puede resultar especialmente llamativa cuando se encuentra cerca del horizonte. En ese momento, la luz lunar atraviesa una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a nuestros ojos y puede adquirir tonalidades amarillentas, anaranjadas o incluso rojizas. Eso no significa que la Luna esté cambiando físicamente de color: es un efecto relacionado con la manera en que la luz atraviesa la atmósfera terrestre.
Para observarla no es necesario mirar directamente durante un momento determinado. La Luna permanecerá visible durante buena parte de la noche y también podrá apreciarse durante las noches próximas al plenilunio.
Quienes utilicen binoculares pueden aprovechar la oportunidad para observar algunos detalles de la superficie lunar, especialmente los contrastes entre las zonas oscuras y claras. Un telescopio permitirá obtener una visión mucho más detallada de cráteres y otras estructuras.
¿Habrá un eclipse lunar en septiembre?
La respuesta es no. La Luna llena del 26 de septiembre no estará acompañada por un eclipse lunar.
Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados de una manera que permite que la sombra terrestre se proyecte sobre la Luna. NASA señala que los eclipses lunares solamente pueden producirse durante la fase de Luna llena, pero no todas las lunas llenas generan un eclipse porque la órbita lunar está inclinada con respecto al plano de la órbita terrestre.
De hecho, el calendario de NASA indica que el eclipse lunar anterior de 2026 ocurrió el 28 de agosto y fue parcial, mientras que el próximo eclipse lunar señalado en su calendario será el 20 de febrero de 2027, de tipo penumbral.
Por lo tanto, el espectáculo de septiembre será diferente: una Luna llena especialmente destacada por su cercanía al equinoccio y acompañada visualmente por Saturno y Neptuno.
Un mes con varios eventos para mirar el cielo
La Luna llena no será el único acontecimiento astronómico de septiembre. NASA también destaca otros momentos para observar el cielo durante el mes.
Entre el 14 y el 20 de septiembre, la Luna podrá utilizarse como referencia para encontrar a Antares, una estrella rojiza ubicada en la constelación de Escorpio, y también para ubicar visualmente la zona conocida como la “Tetera”, en Sagitario.
El 18 de septiembre, además, Venus alcanzará su máximo brillo para su aparición vespertina, convirtiéndose en otro de los objetos destacados del cielo de ese mes.
Y el 22 de septiembre llegará el equinoccio, un momento astronómico especialmente importante porque marca el cambio de estación. En el hemisferio sur comenzará la primavera, mientras que en el norte comenzará el otoño.
Finalmente, el 26 llegará el cierre del mes lunar con la Luna de la Cosecha. Para quienes quieran observarla desde Argentina, la recomendación más sencilla es mirar hacia el este después del atardecer y buscar el disco lunar brillante. Saturno aparecerá cerca y, con instrumentos ópticos y buenas condiciones de observación, también será posible intentar localizar a Neptuno.
Así, septiembre de 2026 ofrecerá una combinación particular: el cambio de estación, una Luna llena cercana al equinoccio y un encuentro visual entre nuestro satélite natural y dos planetas del Sistema Solar.