Este miércoles

Cuándo y cómo ver la "Luna llena del Carpincho" en Santa Fe: la imperdible propuesta del CODE

El Complejo Observatorio Astronómico y Planetario (CODE) invita este 29 de julio a santafesinos y visitantes a presenciar el evento. Frente a las denominaciones importadas del hemisferio norte, la institución científica rinde un divertido homenaje a la identidad local y propone una tarde de observación astronómica abierta a toda la comunidad.