Cada mes, las agendas astronómicas y las redes sociales se llenan de términos como "Luna del Ciervo" o "Luna Rosa", nombres acuñados por culturas del hemisferio norte que poco se relacionan con el entorno de la cuenca del Paraná. Frente a este fenómeno mediático, el Centro Observadores del Espacio (CODE) volvió a apostar por una denominación propia y con fuerte impronta regional.
Cuándo y cómo ver la "Luna llena del Carpincho" en Santa Fe: la imperdible propuesta del CODE
El Complejo Observatorio Astronómico y Planetario (CODE) invita este 29 de julio a santafesinos y visitantes a presenciar el evento. Frente a las denominaciones importadas del hemisferio norte, la institución científica rinde un divertido homenaje a la identidad local y propone una tarde de observación astronómica abierta a toda la comunidad.
Jorge Coghlan, director del CODE, explicó el origen de esta simpática iniciativa: "Es una alegoría. Lo hacemos en tono de broma porque todos los años aparecen distintos nombres para las lunas llenas. Lo que pasa es que esas tradiciones provienen del hemisferio norte. Por ejemplo, se habla de la 'Luna del Ciervo'. ¿Qué tiene que ver eso con Santa Fe? Por eso, como a cada luna le ponen el nombre de un animal o de una flor que no tiene nada que ver con nuestra realidad, decidimos hacer nuestra propia versión con los carpinchos".
El divulgador científico remarcó el profundo vínculo afectivo que une a la comunidad santafesina con la fauna autóctona: "Esta idea de relacionarla con los carpinchos es muy nuestra. Acá los queremos mucho. Incluso teníamos un personaje muy conocido, Tincho Carpincho. Tal vez en otras partes del país no los quieran tanto, pero nosotros sí tenemos que defenderlos porque realmente son parte de nuestra identidad. Son nuestros y además son animales muy amigables".
Horarios y recomendaciones para observar la Luna en la Costanera
Para disfrutar de este espectáculo astronómico sobre el horizonte de la laguna Setúbal, el CODE fijó la cita para este miércoles a las 18:00 en su sede de la Costanera.
"La convocatoria es a las 18:00, siempre y cuando el cielo esté despejado. La Luna saldrá a las 18:30 y es muy lindo verla aparecer sobre el horizonte, aunque todavía haya claridad. Es un espectáculo hermoso por los colores que va tomando debido al efecto de refracción de la atmósfera. Siempre la vemos con tonos más rojizos o anaranjados, según las condiciones atmosféricas. Y a medida que la Tierra gira y la Luna asciende en el horizonte, esos colores van cambiando", detalló Coghlan.
En caso de que las nubes impidan la visibilidad, la actividad en el complejo no se suspende: "Si está nublado, tenemos el planetario. Y si quieren verla por el telescopio, podrán hacerlo en la próxima Luna llena. En el planetario, que funciona dentro de una cúpula, podemos hacer que la Luna se vea enorme; con un joystick acercamos y alejamos la imagen, hacemos girar los planetas... Aunque sabemos que la gente siempre quiere vivir la experiencia de mirar por el telescopio, apoyan el ojo un segundo y medio y les resulta una experiencia única".
Un complejo de divulgación abierto durante todo el año
El renovado edificio del CODE se consolidó como uno de los puntos turísticos y educativos más concurridos de la capital provincial, tanto por contingentes escolares como por familias de la región y contingentes del exterior.
"Creemos que una de las fortalezas de nuestra institución es justamente estar abiertos todo el año. En una época abríamos solo los fines de semana, pero hay personas que trabajan esos días o no pueden asistir. Incluso cuando llueve abrimos, porque el planetario funciona como un cine dentro de un cilindro", puntualizó el titular del espacio, quien destacó la permanente llegada de visitantes de otras provincias y estudiantes de intercambio universitario.
Viaje a España por el eclipse solar y muestra de plastimodelismo
Durante el encuentro, Coghlan también adelantó los próximos proyectos institucionales, entre los que destaca la expedición científica que realizará una delegación del CODE al hemisferio norte para registrar un eclipse solar total.
"Tenemos un eclipse solar muy importante en el que participará el CODE, en el norte de España. Una delegación nuestra viajará a un pequeño pueblo ubicado a unos 150 kilómetros al norte de Madrid. La totalidad durará un minuto y medio, el momento exacto en que la Luna cubre completamente al Sol y aparecen las estrellas que normalmente no vemos durante el día", precisó.
Además, en el plano local, el observatorio albergará una esperada exposición: "Los días 8 y 9 vamos a realizar una muestra anual de modelismo y plastimodelismo. Entre las piezas destacadas estará una réplica del crucero General Belgrano a escala 1:23, de aproximadamente nueve metros de largo, construida por un extraordinario modelista de Paraná".