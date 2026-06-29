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Luna de Fresa: cuándo y cómo ver el fenómeno astronómico en Argentina

Se trata de la primera Luna Llena tras el solsticio de junio, un fenómeno astronómico que podrá verse en el país y se asocia a cambios y emociones intensas.

La Luna de Fresa iluminará el cielo nocturno este lunes.La Luna de Fresa iluminará el cielo nocturno este lunes.
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La Luna de Fresa será la protagonista del cielo durante la noche de este lunes. Se trata de la primera Luna Llena posterior al solsticio de junio y es considerada un fenómeno especial por su carga simbólica, asociada a la emocionalidad, la dulzura y los procesos de abundancia y cosecha.

Este plenilunio podrá observarse desde distintos puntos del país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, y ofrecerá un espectáculo visible sin necesidad de equipamiento especial.

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Horario y condiciones

La Luna alcanzará su punto máximo a las 20.56, hora argentina, y podrá apreciarse en todo el territorio nacional. En esta ocasión, el satélite natural se ubicará más bajo en el cielo del hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur se verá más alto de lo habitual.

Para su observación, se recomienda buscar lugares con buena visibilidad del horizonte, alejados de la contaminación lumínica y, en lo posible, en zonas elevadas que permitan una mejor apreciación del fenómeno.

El fenómeno podrá observarse desde distintos puntos del país.El fenómeno podrá observarse desde distintos puntos del país.

Durante la salida de la Luna, se espera que adquiera tonalidades doradas, anaranjadas o incluso rojizas, lo que la convierte en un momento ideal para la fotografía nocturna.

El origen del nombre

La denominación “Luna de Fresa” proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte, que vinculaban este plenilunio con la época de cosecha de las fresas silvestres.

Con el tiempo, este nombre se asoció también a un período de recolección simbólica, en el que se evalúan los frutos del esfuerzo realizado en los meses anteriores y se reflexiona sobre los procesos personales en curso.

Significado simbólico

En el plano astrológico, esta Luna Llena se produce en el signo de Capricornio, asociado a la disciplina, la responsabilidad y el cumplimiento de objetivos. Esta combinación suele invitar a revisar metas, estructuras personales y el rumbo de las decisiones tomadas.

Se trata de la primera Luna Llena tras el solsticio de junio.Se trata de la primera Luna Llena tras el solsticio de junio.

La energía de la Luna de Fresa se relaciona con la maduración y el cierre de etapas, aunque también con una mayor sensibilidad emocional. En este período pueden surgir recuerdos, sueños intensos o la necesidad de soltar situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Al mismo tiempo, se la asocia con momentos de revelación, en los que lo que venía gestándose comienza a mostrarse con mayor claridad y pueden reactivarse oportunidades que parecían detenidas.

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