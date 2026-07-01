El calendario lunar continuará siendo una de las referencias más consultadas por quienes buscan elegir el mejor momento para realizar determinados cuidados personales. Entre las prácticas más populares se encontrará la elección de una fecha específica para cortarse el pelo, una tradición que sostiene que las distintas fases de la Luna pueden influir en el crecimiento, la fortaleza o el aspecto.
Cuándo cortarse el pelo en julio de 2026, según el calendario lunar
Conocé cuáles serán los momentos más favorables de este mes que inicia para renovar tu imagen de acuerdo con las fases de la Luna y esta popular tradición.
Aunque no existe evidencia científica que confirme una relación directa entre las fases lunares y el crecimiento capilar, esta costumbre se mantiene vigente desde hace generaciones y forma parte de las creencias populares en numerosos países. Para muchas personas, seguir el calendario lunar representa una manera de organizar sus rutinas de belleza y bienestar.
Las mejores fechas de julio de 2026
Las distintas fases del satélite natural ofrecerán momentos que, según la tradición astrológica y las creencias asociadas al calendario lunar, serán más favorables para quienes deseen acelerar el crecimiento del cabello, fortalecer la fibra capilar o conservar un corte por más tiempo.
- Del 1 al 8 de julio: período recomendado para quienes desean estimular un crecimiento más rápido del cabello, ya que la Luna atravesará una etapa ascendente.
- 9 de julio: con la llegada de la Luna llena, muchas personas elegirán esta fecha para revitalizar el cabello y darle mayor volumen.
- Del 10 al 16 de julio: será un buen momento para realizar tratamientos capilares, hidratar el pelo o sanear las puntas dañadas.
- Del 17 al 23 de julio: la Luna menguante será considerada ideal para quienes prefieran que el corte conserve su forma durante más tiempo y el crecimiento resulte más lento.
- 24 de julio: la Luna nueva será vista como una jornada propicia para comenzar una nueva rutina de cuidado capilar o cambiar de estilo.
- Del 25 al 31 de julio: el regreso de la fase creciente volverá a ser recomendado para quienes busquen favorecer el crecimiento del cabello luego del corte.
Qué representa cada fase lunar para el cabello
Las fases de la Luna han sido asociadas durante siglos con diferentes actividades de la vida cotidiana. En el cuidado del cabello, la Luna creciente suele vincularse con la idea de crecimiento y renovación. Por esa razón, muchas personas prefieren programar un corte durante esos días con la expectativa de que el pelo crezca con mayor rapidez.
La Luna llena, por su parte, es considerada un momento de máxima energía. Dentro de las creencias populares, se relaciona con un cabello más fuerte, abundante y brillante. Aunque estas interpretaciones forman parte de la tradición y no cuentan con respaldo científico, continúan siendo una referencia para quienes organizan sus rutinas de belleza siguiendo el calendario lunar.
En cambio, la Luna menguante suele recomendarse para quienes buscan mantener un corte durante más tiempo o reducir la frecuencia de las visitas a la peluquería. Se cree que en esta fase el crecimiento sería más lento, lo que ayudaría a conservar el peinado o la forma elegida.
Finalmente, la Luna nueva es interpretada como un período de renovación y nuevos comienzos. Algunas personas aprovechan esos días para realizar cambios de imagen importantes, iniciar tratamientos capilares o adoptar nuevos hábitos relacionados con el cuidado del cabello.
Una tradición que sigue vigente
Más allá de las diferentes interpretaciones sobre la influencia lunar, el calendario continúa despertando interés año tras año. La elección de determinadas fechas para cortarse el pelo forma parte de una costumbre que combina observación de los ciclos naturales, creencias populares y hábitos transmitidos entre generaciones.
Para muchas personas, consultar el calendario lunar antes de acudir a la peluquería representa un pequeño ritual que aporta organización y una sensación de conexión con los ritmos de la naturaleza. Otras simplemente lo utilizan como una guía para planificar sus cuidados personales a lo largo del mes.
Julio de 2026 ofrecerá varias fechas consideradas favorables según esta tradición. Ya sea para estimular el crecimiento, mantener un corte por más tiempo o iniciar un cambio de imagen, el calendario lunar volverá a ocupar un lugar destacado entre quienes incorporan estas creencias a sus rutinas de cuidado personal.