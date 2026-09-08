Rusia puso fin al alto el fuego de 72 horas acordado para el fin de semana y el lunes con una nueva ofensiva sobre Kiev y otras zonas estratégicas de Ucrania. Según Moscú, la operación tuvo como blanco instalaciones vinculadas con la producción y almacenamiento de armamento, mientras que Odesa también fue alcanzada por los bombardeos.
Rusia puso fin a la tregua con un ataque masivo sobre Kiev: hubo muertos
Tras la visita de los enviados de Donald Trump, la ofensiva dejó víctimas fatales y heridos, mientras Moscú afirmó que sus objetivos fueron instalaciones militares, centros logísticos y depósitos.
Moscú reportó ataques contra fábricas
El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche fueron utilizados misiles y drones de precisión contra empresas militares, centros logísticos y depósitos ubicados en Kiev. La ofensiva también se extendió a infraestructura portuaria de Odesa.
Entre las instalaciones señaladas por Moscú se encuentra la Planta de Radio de Kiev (Trimen-Ucrania), dedicada a la fabricación de componentes destinados a drones de reconocimiento y ataque, incluidos modelos de largo alcance.
También fue alcanzada la Planta de Hormigón Armado, donde, según la versión rusa, se fabricaban ojivas para los misiles de crucero FP-5 Flamingo y para los drones Fire Point FP-2. Otro de los objetivos mencionados fue Element UA, especializada en componentes para drones Hornet.
Los objetivos alcanzados
La ofensiva también habría alcanzado el complejo comercial y de almacenamiento de Ukrspetssystems, donde se ensamblan y conservan drones Shark y otros vehículos aéreos no tripulados de alcance medio.
El Ministerio de Defensa ruso indicó además que un taller destinado al ensamblaje de drones de largo y medio alcance fue alcanzado durante la operación, aunque no precisó su ubicación.
En la región de Kiev, uno de los puntos señalados fue la empresa Aves de Combate de Ucrania, ubicada en Bila Tserkva. Según Moscú, allí se desarrollan vehículos aéreos no tripulados y el modelo T-R-X, cuyo alcance de ataque es de 450 kilómetros.
Los ataques también afectaron los centros logísticos Khimtransagro, en Shkarivka, y R-Plast, en Bila Tserkva, ambos relacionados con la producción y almacenamiento de drones.
Odesa también fue blanco de la ofensiva
Los bombardeos rusos alcanzaron además la región de Odesa. Allí, según el Ministerio de Defensa ruso, fue atacado un taller dedicado al ensamblaje de drones.
La ofensiva llegó también al puerto de Chornomorsk, donde un buque de carga que transportaba combustible y lubricantes destinados al Ejército ucraniano fue alcanzado.
Otro de los objetivos fue la subestación Dnestrovskaya, que suministraba electricidad a los puertos ucranianos ubicados sobre el mar Negro.
En la región de Kiev también se reportaron daños en la base aérea Vasilkiv, un depósito de combustible situado en Borispil y un centro de inteligencia electrónica y radiotelegráfica del Servicio de Seguridad de Ucrania, ubicado en Markhalivka.
Ucrania denunció muertos tras el fin de la tregua
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó la ofensiva y señaló que se produjo poco después de la visita de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.
El funcionario afirmó que al menos dos personas murieron como consecuencia de los ataques y calificó la operación rusa como “terrorismo sin sentido”.
“Sus misiles balísticos suenan más fuerte que sus palabras sobre diplomacia”, escribió Sibiga en la red X, en una referencia directa al presidente ruso Vladímir Putin.
El alto el fuego de 72 horas había sido acordado durante la visita de los enviados de Estados Unidos, aunque las conversaciones no derivaron en acuerdos concretos para avanzar hacia un eventual pacto de paz.
Las negociaciones previas quedaron estancadas debido, principalmente, a las diferencias entre Moscú y Kiev sobre los territorios del este de Ucrania cuya anexión reclama Rusia.
Zelenski aseguró a través de Facebook que su gobierno trabaja en la preparación de una nueva ronda de conversaciones. “Las propuestas de Ucrania son constructivas y siempre lo serán”, afirmó.