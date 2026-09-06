El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que parece probable que la guerra con Rusia se alargue durante otro invierno, tras reunirse este domingo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en Kiev.
Estados Unidos impulsa nuevas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania
Trump envió emisarios para impulsar el diálogo de paz. Sin embargo, Zelenski advirtió que el conflicto podría extenderse otro invierno.
El mandatario realizó estas declaraciones después de que el emisario estadounidense Steve Witkoff instara a Rusia y a Ucrania a hacer "concesiones" para encontrar una solución que termine con la guerra que comenzó en 2022 con la invasión rusa.
"Ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo", afirmó durante una conferencia de prensa tras sus primeras conversaciones en Kiev, después de haberse reunido durante el fin de semana con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Zelenski valoró positivamente las conversaciones, pese a su pronóstico sobre la duración del conflicto. "Esperamos mucho poder llegar a acuerdos con nuestros socios estadounidenses, y contamos con el apoyo de nuestros socios europeos —si la guerra continúa en invierno, y así es como se ve por el momento—, pero aún así, los equipos hoy tienen una valoración positiva de nuestras perspectivas futuras", dijo a los periodistas.
Witkoff, un empresario cercano al presidente estadounidense Donald Trump, y Kushner, yerno del republicano, viajaron por primera vez a Kiev como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para terminar con la guerra.
Con motivo de esta ronda de conversaciones, Putin decretó el cese de los bombardeos sobre Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes inclusive, y afirmó que garantizará la seguridad de los emisarios. Ucrania también anunció la suspensión de los ataques contra Moscú durante ese período.
Más temprano, Witkoff declaró que tuvo un encuentro muy "significativo, sustancioso, importante" con Zelenski. "Estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta", afirmó.
Después de este encuentro con el presidente ucraniano, empezó otra reunión entre los dos emisarios de Washington, la delegación ucraniana y responsables de seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania.
"Estamos agradecidos de que los europeos estén aquí con nosotros hoy", apuntó Zelenski. "Estamos todos en el mismo bando", insistió.
Desde que empezaron a ejercer como mediadores en este conflicto, Witkoff y Kushner visitaron Moscú ocho veces, pero era la primera vez que se desplazaban a la capital ucraniana.
Los emisarios llegaron a Kiev en tren, informó un periodista de la AFP desde una estación de ferrocarril en la capital ucraniana.
Donald Trump prometió durante su campaña que pondría fin al conflicto en Ucrania en 24 horas tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde entonces no ha prosperado ninguna de las rondas de conversaciones que buscaron terminar con la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
En Moscú
El sábado, Witkoff y Kushner estuvieron en Rusia "discutiendo planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas", indicó un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado a la AFP.
Los esfuerzos de paz se han estancado, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev han intensificado los ataques de largo alcance.
Trump no quiso precisar si el plan que llevan los enviados implica que Ucrania ceda territorio, como había sugerido anteriormente, pero añadió: "Tenemos una idea para la paz".
El asesor del Kremlin Yuri Ushakov calificó la reunión de los enviados de Trump con Putin de "constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza".
"Los representantes estadounidenses (...) presentaron una serie de ideas sobre las posibles vías hacia un acuerdo", declaró Ushakov a periodistas, entre ellos de la AFP.
La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval.
Ataques pese a la declaración
En el terreno, pese a las promesas de alto al fuego, las hostilidades continúan en otros lugares de Ucrania y Rusia.
En la noche del sábado, Moscú atacó Ucrania con 108 drones y misiles, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que dijo haber derribado la mayoría.
Por su parte, el ejército ruso afirmó haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados contra Rusia durante la noche.
Los ataques en Ucrania en la madrugada de este domingo dejaron tres civiles heridos, según las autoridades locales; mientras que un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque de dron ucraniano contra su vehículo en la región rusa de Bélgorod.