Estados Unidos y Venezuela concretaron un acuerdo petrolero que otorga a empresas estadounidenses el control mayoritario y la explotación de unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas en territorio venezolano.
Qué significa el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela por el petróleo
El gobierno intermedio de Delcy Rodríguez avala el plan de la gestión Trump para avanzar en el control de importantes pozos petroleros.
El mismo concede la operación en 17 campos petroleros estratégicos, lo que representa más del 21% de las reservas probadas de Venezuela y duplica la capacidad de reservas a las que tiene acceso directo EE. UU.
También promueve el ingreso de capital privado, con firmas como Chevron a la cabeza, mediante una inversión estimada entre 65.000 y 100.000 millones de dólares para reparar y reconstruir la infraestructura energéticamente deteriorada.
Se calcula que el desarrollo de los proyectos aporte más de 209.000 millones de dólares en tributos y regalías al Estado venezolano.
Al respecto, Joaquín Bernardis, del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la Universidad Católica de Santa Fe, habló en CyD Litoral.
El peso del acuerdo
Bernardis remarcó que “estamos viendo la influencia que está teniendo Estados Unidos en la región”, en el marco de una “transición política” puntual en Venezuela.
“La lógica de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es robustecer sus reservas de petróleo que está en uno de sus puntos más bajos desde la década de los 80, sobre todo a partir de la crisis derivada del conflicto del estrecho de Hormuz. Temas muy interconectados”, explicó el licenciado en Relaciones Internacionales.
El especialista también indicó que “Estados Unidos se garantiza el acceso mayoritario a 17 pozos petrolíferos de Venezuela, los más grandes. Y va a obtener una parte importante, sobre todo las petroleras estadounidenses, con la posibilidad de que empresas de otros países tengan participación interesante en la infraestructura”.
“Era una parte abandonada en los últimos años. Ahí es donde observa una ventaja el gobierno venezolano”, comentó Bernardis y sumó: “Más de 200 mil millones de dólares tienen previstos recibir con ingresos fiscales para que gestione este chavismo remanente”.
Un cambio profundo
“Hay que entender todos los años que estuvo Venezuela bajo el chavismo y el impacto cultural que tiene el uso del petróleo por parte de este periodo. Ahora hay un giro de 180° grados en la gestión con una Delcy muy pragmática para mantenerse en el poder”, explicó el columnista de CyD.
“A la par se da esta negociación política con la oposición en el exilio y el chavismo aferrado al poder”, agregó Bernardis.
El licenciado reflexionó además: “Cada país está teniendo su propia agenda bilateral. Estamos viendo un mundo hasta hace unos años impensado para cualquier país occidental de negociar con el chavismo. Pero la situación económica brinda una ventaja”.