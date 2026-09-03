Reapareció Corina Machado con críticas al acuerdo petrolero de Venezuela con Estados Unidos

El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asisten a una conferencia de prensa tras la firma de un acuerdo entre la petrolera estadounidense Chevron y funcionarios gubernamentales para ampliar las operaciones de la empresa, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.