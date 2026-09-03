La líder de la oposición venezolana María Corina Machado sostuvo este jueves que Venezuela "necesita mucho más que dinero", tras el controversial acuerdo de petróleo alcanzado con Estados Unidos.
Reapareció Corina Machado con críticas al acuerdo petrolero de Venezuela con Estados Unidos
La líder opositora cuestiona la legitimidad del Gobierno de Delcy Rodríguez para comprometer las reservas de crudo de Venezuela, sin criticar a Washington
En un video grabado desde el exilio y publicado en la red social X, Machado dijo que "el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción" en Venezuela, que "requiere inversiones colosales".
"En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada", aseguró la líder opositora, quien salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.
Valor estratégico
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un "histórico" acuerdo con Venezuela que otorga a su país el control de 65.000 millones de barriles de petróleo en 17 campos en diferentes zonas del país, lo que equivale a 20% de la gigantescas reservas de petróleo venezolano.
"Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano", dijo Machado.
El convenio, fue presentado por el gobierno de Delcy Rodríguez como un pacto de 25 años con una meta de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.
Asimismo, defendió la sociedad con Estados Unidos, pero aseguró que el país debe trabajar "bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia". Esto "solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático", precisó.
Reacción de Petro
En reacción a las declaraciones de Machado, el expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para pedir que en Venezuela tanto la oposición como el chavismo dejen atrás sus diferencias. En su mensaje, también afirmó que es necesario que se lleven a cabo nuevamente elecciones presidenciales.
Venezuela debe pactar, entre sus fuerzas políticas, elecciones completamente libres sin presiones externas o represiones internas”, escribió en X.
Cabe recordar que durante su mandato presidencial, tras un prolongado de silencio, Petro afirmó que su gobierno no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 porque, dijo, el proceso no se midió bajo la voluntad del pueblo y careció de condiciones democráticas, una definición que expone la distancia que Bogotá tomó frente a Caracas mientras buscaba evitar una crisis mayor en la frontera.
La decisión, explicó el exmandatario, fue coordinada con Brasil y se mantuvo después de que Colombia detectara irregularidades en los comicios. Desde ese momento, según dijo, cesaron los contactos personales con el régimen venezolano hasta el cierre del ciclo electoral.