El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció que representantes del gobierno de Estados Unidos viajarán próximamente a Kiev como parte de los esfuerzos diplomáticos para intentar encontrar una salida al conflicto que enfrenta a su país con Rusia.
Zelenski anunció nuevas conversaciones con enviados de Estados Unidos en Kiev para buscar una salida a la guerra
El presidente ucraniano confirmó que representantes de Donald Trump viajarán a Kiev y Moscú para reunirse con ambas partes. Las delegaciones ya trabajan en una nueva instancia de diálogo, mientras Francia y Reino Unido ratificaron su respaldo a Ucrania.
Según informó el mandatario, los enviados estadounidenses también tienen previsto trasladarse a Moscú y mantener reuniones con representantes de ambas partes, con fechas que ya fueron establecidas de manera provisional.
Zelenski confirmó la iniciativa a través de una publicación en la red social X y señaló que el equipo negociador ucraniano ya se encuentra preparando los próximos encuentros. El mandatario sostuvo que Kiev está dispuesto a participar de las conversaciones de manera seria y sustantiva y remarcó la importancia de que Estados Unidos mantenga una participación activa en el proceso.
Estrategia Diplomática: Rusia - Ucrania
Detalle de los contactos bilaterales, mediaciones y el rol de Estados Unidos y Europa.
🇺🇸 Enviados de Donald Trump
Representantes de la administración estadounidense preparan reuniones en Kiev y Moscú para abrir una instancia de diálogo.
- Formato: Encuentros paralelos de la delegación de EE.UU. con cada gobierno.
- Fechas: Existen fechas preliminares para las reuniones durante el mes en curso.
🇺🇦 Postura de Kiev
Volodímir Zelenski confirmó que Ucrania prepara su equipo para participar de forma seria y sustantiva.
- Condición clave: Exigen una participación activa de Washington en todo el proceso.
- Aclaración: No se contempla una reunión directa cara a cara entre Zelenski y Putin.
Primera ronda de contacto tripartita entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.
Segundo encuentro en los Emiratos Árabes para buscar puntos de acuerdo de negociación.
Tercera instancia de conversaciones. Tras estas fechas, los contactos quedaron suspendidos.
Nuevas reuniones programadas con los enviados de EE.UU. para intentar destrabar el diálogo.
🇫🇷 🇬🇧 Respaldo Europeo
Emmanuel Macron (Francia) y Andy Burnham (Reino Unido) ratificaron su apoyo en seguridad y energía.
- Objetivo: Consolidar la defensa y seguridad del continente europeo.
- Cooperación: Coordinación permanente en el respaldo militar y estratégico a Kiev.
🌐 Cooperación Regional y Comercio
Avances paralelos impulsados por Zelenski en materias de reconstrucción y tecnología.
- España (Cataluña): Memorandos firmados con Zaporiyia, Dnipro y Lviv.
- Perú: Contacto con Keiko Fujimori para abordar el comercio y tecnología de drones.
Ucrania y Rusia ya tuvieron varias rondas de negociación
El anuncio se produce después de varios intentos de negociación entre Ucrania y Rusia que, hasta el momento, no permitieron alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.
De acuerdo con la información difundida por la agencia Xinhua, las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia participaron previamente de distintas rondas de conversaciones. Los primeros encuentros se desarrollaron en Abu Dabi, el 23 y 24 de enero y posteriormente el 4 y 5 de febrero. Luego hubo una nueva instancia en Ginebra, los días 17 y 18 de febrero.
Desde entonces, las negociaciones permanecen suspendidas.
La posibilidad de retomar los contactos durante septiembre ya había sido planteada por autoridades ucranianas. El mes pasado, Kyrylo Budanov, jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, había señalado que las delegaciones de Kiev y Moscú podían volver a reunirse durante este mes, con la mediación de Estados Unidos.
Ahora, Zelenski confirmó que representantes del gobierno de Donald Trump tienen previsto mantener reuniones tanto en la capital ucraniana como en Moscú. El presidente ucraniano no dio a conocer públicamente todos los detalles de la agenda, aunque afirmó que ya existen fechas preliminares para los encuentros.
Para Kiev, la participación estadounidense constituye un elemento central de cualquier nuevo intento de negociación. Zelenski insistió en que Washington debe involucrarse activamente en el proceso y sostuvo que Ucrania está preparando a su equipo para afrontar las próximas conversaciones.
La nueva iniciativa diplomática se desarrolla mientras continúa el enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania y persisten las diferencias entre ambos gobiernos sobre las condiciones necesarias para alcanzar un eventual acuerdo.
En este contexto, cualquier nuevo contacto entre las partes adquiere relevancia porque puede abrir una instancia para retomar conversaciones que quedaron interrumpidas después de las reuniones celebradas a comienzos de año.
Por ahora, no se informó que las próximas reuniones impliquen el inicio formal de una nueva ronda de negociaciones directas entre Zelenski y el presidente ruso, Vladimir Putin. El esquema anunciado contempla, en principio, encuentros de los enviados estadounidenses con representantes de cada uno de los gobiernos.
Francia y Reino Unido ratificaron su respaldo a Ucrania
En paralelo con el anuncio de Zelenski, Francia y Reino Unido volvieron a expresar su respaldo a Ucrania y destacaron la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos países europeos en materia de seguridad.
El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a la situación después de su visita al Reino Unido, donde mantuvo un encuentro con el primer ministro británico, Andy Burnham.
A través de un mensaje publicado en X, Macron destacó la importancia de la relación entre Francia y Reino Unido y vinculó esa alianza con el respaldo a Ucrania y la seguridad del continente europeo.
El mandatario francés señaló que ambos países comparten responsabilidades respecto del futuro de Europa y mencionó entre las prioridades la defensa, la energía, el apoyo a Ucrania y la seguridad europea.
Macron también afirmó que continuará trabajando junto al gobierno británico para fortalecer una Europa que definió como más fuerte, soberana y segura.
El respaldo de París y Londres se suma así a los movimientos diplomáticos que se desarrollan alrededor del conflicto, mientras Estados Unidos busca mantener un papel activo en los contactos entre Kiev y Moscú.
La agenda de Zelenski durante los últimos días también incluyó encuentros destinados a abordar la cooperación internacional y la reconstrucción de Ucrania. En ese marco, mantuvo una reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Durante ese encuentro se avanzó en acuerdos de cooperación entre Cataluña y distintas regiones ucranianas. Según informó Zelenski, se firmaron memorandos de entendimiento con las regiones de Zaporiyia, Dnipro y Lviv.
El presidente ucraniano destacó la importancia de este tipo de vínculos para las comunidades afectadas por la guerra y agradeció el respaldo recibido desde Cataluña.
Además de la reconstrucción, la cooperación regional y el apoyo a las comunidades, Zelenski informó que mantuvo una conversación con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Según explicó, durante ese contacto abordaron cuestiones vinculadas con la tecnología de drones y el comercio bilateral.
Los movimientos diplomáticos se producen mientras Ucrania intenta sostener el apoyo de sus aliados y, al mismo tiempo, busca generar nuevas condiciones para retomar las negociaciones con Rusia.
La próxima visita de enviados estadounidenses a Kiev y Moscú será, en ese sentido, uno de los principales focos de atención durante septiembre. Las fechas definitivas y el alcance de los encuentros todavía deberán ser confirmados por los gobiernos involucrados.
Por ahora, el anuncio de Zelenski representa una nueva señal de que Estados Unidos pretende mantener abiertos los canales diplomáticos con ambas partes, mientras Ucrania sostiene que cualquier proceso de negociación requiere una participación activa de Washington.