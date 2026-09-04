Guerra entre Rusia y Ucrania

Zelenski anunció nuevas conversaciones con enviados de Estados Unidos en Kiev para buscar una salida a la guerra

El presidente ucraniano confirmó que representantes de Donald Trump viajarán a Kiev y Moscú para reunirse con ambas partes. Las delegaciones ya trabajan en una nueva instancia de diálogo, mientras Francia y Reino Unido ratificaron su respaldo a Ucrania.