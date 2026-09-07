Un dron cargado con explosivos terminó empujando la relación entre Alemania y Rusia hacia su momento de mayor tensión reciente, con acusaciones de guerra híbrida, represalias diplomáticas y un lenguaje cada vez más cercano al de una confrontación abierta.
Crece la tensión entre Alemania y Rusia, tras el hallazgo de un dron con explosivos en Leipzig
La crisis bilateral se profundiza tras el intento de atentado y el cierre de sedes diplomáticas, en medio de acusaciones de guerra híbrida y sabotaje ruso.
El último movimiento llegó este lunes desde Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ordenó el cierre del Consulado General de Alemania en San Petersburgo a más tardar el 18 de septiembre, en respuesta a la decisión de Berlín de clausurar el consulado ruso en Bonn y el centro cultural Casa Rusa de la capital alemana. También dispuso el cese de actividades de los centros del Goethe-Institut en territorio ruso.
“Las autoridades alemanas provocaron una nueva ronda de escalada”, sostuvo Moscú, que responsabilizó al gobierno alemán por las consecuencias del deterioro bilateral.
La pulseada diplomática es, sin embargo, la consecuencia de algo bastante más grave.
Qué pasó en Leipzig
El punto de quiebre ocurrió el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle, uno de los principales nodos logísticos de Alemania y una terminal utilizada también para operaciones vinculadas con Ucrania.
Allí fue hallado un dron con material explosivo cerca de un avión ucraniano. Tras varias semanas de investigación, el gobierno de Friedrich Merz anunció el 1° de septiembre que atribuía formalmente a Rusia la responsabilidad del intento de ataque.
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, sostuvo que investigaciones policiales, el patrón utilizado e información de inteligencia apuntan a una responsabilidad rusa. Berlín caracteriza el episodio como parte de una campaña de “guerra híbrida” que incluiría sabotajes, ciberataques, espionaje y operaciones encubiertas.
Moscú rechazó de plano esa atribución y la calificó como una fabricación sin pruebas. La acusación alemana, por lo tanto, permanece como una imputación oficial de Berlín que Rusia niega.
Pero Alemania decidió actuar sobre esa conclusión.
Berlín endureció la respuesta
El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, anunció el cierre del consulado ruso en Bonn desde el 18 de septiembre y la terminación del acuerdo que permite funcionar a la Casa Rusa en Berlín.
También anticipó nuevas propuestas para sancionar individuos rusos dentro de la Unión Europea, controles más estrictos para ciudadanos de ese país, mayor presión sobre la llamada flota fantasma que Moscú utiliza para transportar petróleo y nuevas medidas en materia de inteligencia.
“La dirigencia rusa trata a nuestro país con abierta hostilidad”, afirmó Wadephul, aunque aclaró que el actual estado de las relaciones “no está en el interés” del gobierno alemán.
Berlín intenta mantener una línea delicada. Define el episodio de Leipzig como una agresión híbrida, aumenta las represalias y fortalece su defensa, pero insiste en que sus medidas buscan ser “proporcionadas” y evitar una escalada directa.
El gobierno alemán elevó además la evaluación general de amenaza desde un nivel “abstracto” a uno “alto”, aunque aclaró que actualmente no existe una amenaza concreta contra la población.
Moscú cambia el tono
La respuesta rusa ya no quedó limitada a rechazar las acusaciones. El canciller Serguéi Lavrov endureció este fin de semana el lenguaje y calificó la imputación alemana sobre Leipzig como “el comienzo de una guerra real”, al cuestionar que Berlín responsabilizara a Rusia antes de que, según Moscú, exista una demostración pública concluyente.
El comentario elevó la temperatura de una relación que lleva años deteriorándose desde la invasión rusa de Ucrania, pero que ahora suma un elemento distinto: Alemania sostiene que una operación patrocinada por Moscú intentó causar daño físico dentro de su territorio.
Para Berlín, esa diferencia es central. “Los ataques híbridos como el de Leipzig muestran” la necesidad de seguir fortaleciendo la defensa alemana y respaldando a Ucrania, señaló Wadephul.
Rusia interpreta esas decisiones exactamente al revés: como una demostración de que Alemania profundiza una política hostil contra Moscú. Como respuesta, Lavrov anunció este lunes el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo.
Ya no sólo en Ucrania
El choque revela además cómo la guerra en Ucrania se proyectó sobre la seguridad interna europea.
Las autoridades alemanas vienen advirtiendo sobre sabotajes, ataques contra infraestructura crítica, vuelos de drones y operaciones de inteligencia que atribuyen o vinculan a actores extranjeros. Dobrindt llegó a sostener que Alemania es blanco “a diario” de una guerra híbrida.
La Unión Europea respaldó a Berlín tras el episodio de Leipzig y comenzó a discutir nuevas sanciones. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que Rusia incrementó los ataques híbridos “con efectos físicos” para intentar debilitar el apoyo occidental a Ucrania.
El problema es dónde termina esa zona gris. Sabotaje, espionaje y drones permiten presionar sin cruzar formalmente el umbral de una guerra convencional, pero cada respuesta diplomática reduce el espacio disponible para desescalar.
Alemania sostiene que actúa sin buscar una confrontación mayor. Rusia acusa a Berlín de provocarla.
Por ahora, el calendario ya tiene marcadas las próximas consecuencias: el personal de los centros culturales alemanes deberá abandonar Rusia antes del 13 de septiembre y, cinco días después, los consulados enfrentados en Bonn y San Petersburgo tendrán que haber cerrado sus puertas.