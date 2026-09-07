Crece la tensión entre Alemania y Rusia, tras el hallazgo de un dron con explosivos en Leipzig

Un agente de policía con ropa de protección trabaja en el aeropuerto de Leipzig/Halle en Schkeuditz, Alemania, después de que la policía informara que expertos en explosivos examinaron un dron cerca de una pista y de que un avión de carga de DHL chocara contra un objeto desconocido mientras ascendía tras despegar del aeropuerto durante la noche. Foto: REUTERS / Axel Schmidt.