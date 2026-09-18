Banderas de distintos países, atuendos que identifican culturas lejanas (como los “burkas” o “hiyab” de países árabes) y la emoción de asumir por unos días un nuevo rol: el de diplomáticos. Así se vivió este jueves por la tarde en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) el inicio del Modelo de Naciones Unidas “Uniendo Metas” en Santa Fe, una propuesta de la Asociación Conciencia que reúne a unos 400 estudiantes secundarios de 15 establecimientos secundarios públicos y privados de Santa Fe y Santo Tomé.
Con trajes o atuendos típicos, unos 400 estudiantes participan del Modelo ONU en Santa Fe
Este jueves por la tarde comenzó una nueva edición del modelo de simulación de Naciones Unidas. Participan alumnos de 15 escuelas secundarias públicas y privadas que, hasta el sábado, asumirán el rol de representantes de unos 70 países y debatirán sobre temas de la agenda internacional.
Los jóvenes llegaron preparados para representar a distintos países y ponerse en la piel de embajadores, autoridades y periodistas. Desde este jueves por la tarde, durante todo el viernes y hasta el sábado por la mañana -tanto en el Consejo Superior como en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, serán protagonistas de una simulación de los distintos órganos de Naciones Unidas, con debates, negociaciones, elaboración de resoluciones y búsqueda de acuerdos.
Así iban llegando, por ejemplo, los chicos del Industrial representando a los Países Bajos; o Lucía y Brunella, chicas de la Dante Alighieri que se prepararon para ser diplomáticas de Nigeria; o alumnas del mismo colegio que iban a representar a Guatemala con temas como empoderamiento y participación juvenil o la crisis global de femicidio. “Estamos preparadas y emocionadas, es una actividad muy linda”, dijeron las chicas.
El Modelo ONU de Uniendo Metas comenzó a desarrollarse en Santa Fe en 2013. Luego de una interrupción en 2018, la propuesta regresó en 2023 y desde entonces volvió a formar parte del calendario educativo. Este año -en su 9° edición- representa un crecimiento respecto de la anterior y reúne a estudiantes que vienen preparándose desde marzo y abril, con capacitaciones y trabajo en sus escuelas.
La dinámica propone que cada estudiante represente a un país y defienda sus posiciones frente a diferentes problemáticas internacionales, incluso cuando esas posturas no coincidan con sus propias ideas.
La propuesta apunta así a desarrollar herramientas como la argumentación, la oratoria, la negociación, el trabajo en equipo y la construcción de consensos. “El primer día vienen caracterizados para dar una buena impresión y están con muchas ansias”, dijo María Paz Notaro Santiago, coordinadora general de la actividad.
Jóvenes “contracíclicos”
Desde Asociación Conciencia nacional, Patricia Molina puso el acento en el aprendizaje colectivo. “No hay negociación, no hay aprendizaje, no hay construcción, si no se colabora uno con el otro”, afirmó ante los estudiantes ubicados en las butacas del Paraninfo, a quienes invitó a aprovechar estos 3 días para defender sus ideas, construir propuestas, disfrutar de la experiencia y, sobre todo, seguir aprendiendo.
Para María Cecilia Couget, presidenta de la Asociación Conciencia sede Santa Fe, la cantidad de participantes refleja el crecimiento de una propuesta que busca ofrecer un aprendizaje complementario al de la escuela. “Hoy estamos acá para empezar el modelo de Naciones Unidas, pero esto es un programa”, remarcó, al destacar que los estudiantes vienen trabajando desde meses atrás y que estas jornadas son la instancia para poner en práctica las habilidades adquiridas durante el año.
Por su parte, Claudio Díaz, secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia, destacó el valor de que los jóvenes participen de una experiencia vinculada con Naciones Unidas en un contexto internacional atravesado por cuestionamientos y transformaciones. “Ustedes están siendo ‘contracíclicos’ y hay veces que hay que ser contracíclicos para mantener valores, principios y defender en lo que uno cree”, sostuvo. También planteó que los estudiantes trabajarán sobre un escenario mundial cuyo rumbo resulta difícil de definir y los invitó a analizar esas transformaciones desde las herramientas de las relaciones internacionales y las ciencias jurídicas.
Debatir, negociar y respetarse
Claudia Levin, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, destacó que el modelo permite que los estudiantes asuman perspectivas diferentes a las propias. “Ustedes van a asumir el rol de distintos representantes de distintos países, y esto es un gran aprendizaje, porque no hay una sola mirada sobre la realidad, sino que es una experiencia de mirarlo desde distintos lugares”, señaló. “Esto es realmente fortalecimiento y construcción ciudadana”, sostuvo.
En tanto, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella, también puso el foco en la formación ciudadana y en la posibilidad de que los estudiantes incorporen herramientas para analizar problemas desde distintas disciplinas y perspectivas. “Ustedes como estudiantes podrán analizarlos, compartir con otros que piensan diferente, lograr los acuerdos, respetar esos disensos y tomar posiciones y defender con argumentos esas posiciones”, expresó, y los instó a “seguir estudiando la carrera que a ustedes les interese, para volcar toda esa pasión y ganas de hacer las cosas diferentes”.
“De interés”
En el acto inaugural estuvieron autoridades universitarias, provinciales y de Asociación Conciencia. Además, los legisladores provinciales José Corral y Gisel Mahmud hicieron entrega de la Declaración de Interés de la Cámara de Diputados a la actividad. También participó el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Eugenio Martín De Palma, y mandaron sus salutaciones otras autoridades.
Son alrededor de 70 los países que estarán representados durante las jornadas. La propuesta también incorpora un grupo de prensa, integrado por estudiantes interesados en el periodismo y la comunicación, que tendrán la tarea de cubrir los debates, producir contenidos y contar lo que sucede en las distintas salas.