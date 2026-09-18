Acto en el Paraninfo

Con trajes o atuendos típicos, unos 400 estudiantes participan del Modelo ONU en Santa Fe

Este jueves por la tarde comenzó una nueva edición del modelo de simulación de Naciones Unidas. Participan alumnos de 15 escuelas secundarias públicas y privadas que, hasta el sábado, asumirán el rol de representantes de unos 70 países y debatirán sobre temas de la agenda internacional.