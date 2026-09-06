Estudiantes de 4° año del colegio Adoratrices de la ciudad de Santa Fe participaron de un simulacro de sufragio que les permitió poner en práctica los contenidos trabajados en clase y familiarizarse con el proceso electoral. La actividad tuvo como eje la participación ciudadana y, especialmente, la preparación de los jóvenes que se encuentran próximos a ejercer su derecho al voto.
Simulacro de votación en Adoratrices: alumnos de 4° año se preparan para votar
La actividad permitió a los estudiantes poner en práctica los contenidos trabajados durante el ciclo lectivo, conocer las distintas modalidades electorales y detectar posibles errores que podrían invalidar un sufragio.
La propuesta buscó trasladar los conocimientos teóricos al ámbito práctico, con una experiencia que permitió a los alumnos conocer las distintas modalidades de votación, identificar las características de los comicios nacionales y provinciales y reconocer situaciones que pueden llevar a la anulación de un voto.
Llevar la teoría a la experiencia
El docente Giuliano Tano explicó que la iniciativa tuvo como principal objetivo acercar a los estudiantes a una situación similar a la que enfrentarán al momento de participar de una elección real.
En ese marco, destacó que los alumnos pudieron conocer diferentes aspectos relacionados con el proceso electoral y recibir herramientas para desenvolverse de manera responsable. “Poder familiarizarse con las distintas modalidades, con los tipos de elecciones y poder, sobre todo, tener una instrucción cívica para poder esta participación ciudadana llevarla adelante de manera consciente”.
El docente también señaló que algunos estudiantes ya tuvieron la posibilidad de votar, por lo que consideró importante que la institución acompañe ese proceso de formación.
“Hay muchos alumnos que ya están en condiciones, ya han votado y que por ahí tengan la formación desde la institución es importante para que sobre todo puedan tomar conciencia, puedan reflexionar, puedan cuestionarse lo que es el ejercer este derecho y el asumir esta obligación que ellos tienen hoy por hoy para elegir a sus representantes tanto en los cargos nacionales como provinciales”.
Se preparan para votar
Para los alumnos, la experiencia representó una oportunidad para acercarse de manera concreta a una instancia que tendrá un papel importante en su vida ciudadana.
Uno de los estudiantes consideró que la propuesta fue significativa por el aprendizaje que dejó de cara al futuro. “Fue una experiencia bastante importante. Es importante para nosotros como estudiantes y jóvenes”.
El joven también reconoció que espera con entusiasmo el momento de participar de una elección y destacó la importancia de conocer a los candidatos antes de tomar una decisión. “Realmente sí, estoy ansioso. Me interesa mucho esto de poder votar a un representante y elegirlos sabiendo que me puede ayudar y beneficiar a los demás en el futuro”.
Además, remarcó la necesidad de contar con información antes de concurrir a las urnas para evitar errores que puedan invalidar la elección. “La información previa es muy importante, porque podemos cometer muchos errores y el voto va a ser anulado. Hay que tener una conciencia antes, un conocimiento previo del que uno va a votar”.
Detectar errores
Otra de las alumnas calificó la propuesta como una experiencia enriquecedora y valoró que la escuela les permita conocer de antemano los pasos que deberán seguir durante una elección. “Nos prepara para el día de mañana poder ir a votar y poder capacitarnos ya desde el primer momento cómo hay que ir a votar, qué nos tienen que quedar, qué tenemos que recibir y las modalidades”.
Durante el simulacro, además, pudo identificar una situación que podría haber provocado la anulación de su sufragio en una elección real. “Gracias al profesor y a la escuela tuve el conocimiento, me pasó que, por ejemplo, ya estaba marcada mi boleta y no me había dado cuenta y en ese caso sería el voto nulo”.
La situación pudo corregirse durante la actividad, lo que le permitió comprender en la práctica la importancia de revisar correctamente el material antes de emitir el voto.
Alternativa a las evaluaciones tradicionales
Otra estudiante destacó el acompañamiento recibido durante el año y valoró que los contenidos pudieran aplicarse mediante una actividad práctica en lugar de limitarse a una evaluación tradicional.
“Le quería agradecer al profe por enseñarnos todo el año lo que hoy pudimos aplicar y también yo creo que la actividad está buena para no tener que hacer lo mismo de siempre una prueba y anotar lo que sabemos de memoria y en este caso aplicarlo a lo real”.
La alumna vinculó la experiencia con la próxima etapa de su vida ciudadana y consideró que este tipo de propuestas permite llegar mejor preparados al momento de votar. “Es lo que vamos a hacer el año que viene y está muy buena la actividad”.
Finalmente, expresó su intención de aprovechar lo aprendido para corregir las dificultades que encontró durante el ejercicio. “Me gustaría que llegue el momento y corregir los errores que tuve hoy”.
La experiencia permitió así que los estudiantes no solo repasaran conceptos vinculados con el sufragio, sino que también pudieran enfrentarse a situaciones concretas relacionadas con el proceso electoral y reflexionar sobre la responsabilidad que implica participar en una elección.