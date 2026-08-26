El Ministerio de Educación de Santa Fe inscribe a una nueva edición del curso “Inclusión Educativa: herramientas para el aula”, una propuesta de formación continua destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. La reedición, actualizada para 2026, busca brindar estrategias concretas para abordar la diversidad y fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas.
Inclusión educativa en Santa Fe: relanzan un curso docente con herramientas para el aula
Hasta el 13 de septiembre es la inscripción. La formación es online, autogestionada y asincrónica, además de acreditar para el Fopcid. Se busca fortalecer las prácticas pedagógicas inclusivas.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre y se realizará a través de la Plataforma Educativa. La propuesta es 100% virtual, asincrónica y autogestionada, con una carga horaria de 72 horas reloj, evaluaciones por módulo y un examen final. La capacitación acredita para el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y también otorga puntaje para los procesos de titularización.
“Lo que busca esta formación es fortalecer las prácticas pedagógicas, sobre todo inclusivas, en todas las instituciones y brindar estrategias concretas para que el docente pueda abordar la diversidad áulica que tenemos hoy”, explicó Betina Florito, subsecretaria de Inclusión Educativa.
La funcionaria remarcó que el concepto de inclusión no debe limitarse a la presencia de estudiantes con discapacidad. “Hoy las aulas son súper heterogéneas, más allá de las personas con discapacidad que puedan estar en ese curso. Tenemos diferentes problemáticas que nos atraviesan y que tenemos que poder sobrellevarlas como docentes con el objetivo de brindar los aprendizajes a nuestros alumnos”, sostuvo.
Para la subsecretaria, uno de los principales desafíos está relacionado con las barreras actitudinales que todavía aparecen frente a la inclusión. “Lo que buscamos es derribar las barreras, sobre todo las actitudinales, que son las que más pesan en su momento”, indicó.
Y puso como ejemplo una expresión que, según señaló, todavía aparece entre docentes: “No estoy capacitado para trabajar con una persona con discapacidad”. Frente a esa situación, Florito planteó otro enfoque: "En realidad, acá lo que tenemos que poder ver es a la persona, su singularidad, ver cuáles son los canales por los que puede aprender, qué le podemos ofrecer”.
La capacitación cuenta con Resolución Ministerial Nº 897 y otorga ponderación y puntaje de acuerdo con el Decreto Nº 3029/12.
Más de 30 mil docentes capacitados
La propuesta que se relanza este año tiene como antecedente dos ediciones anteriores. “Entre ambas ya llevamos más de 30.000 docentes capacitados", destacó la funcionaria, quien además remarcó que la formación tiene reconocimiento dentro de la carrera docente.
Pero, más allá de esos beneficios, Florito puso el foco en el impacto que puede tener una formación de este tipo en las escuelas y en la sociedad. “Que el docente pueda cambiar la mirada de la persona, del estudiante con discapacidad, nos va a ayudar también en la sociedad, a que esta sea también más inclusiva, más accesible y con menos barreras para las personas con discapacidad", expresó.
Una capacitación para todos
Uno de los aspectos que Florito consideró central es que la propuesta no está dirigida exclusivamente a quienes trabajan con estudiantes con discapacidad. “Está destinado a todos los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo”, enfatizó.
En ese sentido, explicó que las estrategias abordadas pueden resultar útiles para enfrentar distintas situaciones que aparecen en las aulas. “No solamente lo que podemos ver en un aula heterogénea pensando desde que hay una o dos personas con discapacidad. Podemos tener otras problemáticas y estas estrategias nos van a servir igual, nos van a servir igual para poder aplicarlas”, sostuvo.
La propuesta está organizada en seis encuentros que conforman tres módulos. Cada módulo cuenta con una evaluación y, al finalizar, se realiza una evaluación integral. Los contenidos, videos y bibliografía estarán disponibles en la Plataforma Educativa para que cada participante pueda avanzar de acuerdo con sus tiempos.
La modalidad virtual y autogestionada apunta, además, a facilitar la participación de los docentes. “Le permite al docente acomodar sus tiempos para poder hacerla”, explicó. Y añadió que "estos videos son muy interesantes porque se da mucho ahí lo práctico, y que después, por supuesto, el docente tiene que poder llevar al aula".
Especialistas
El programa reúne a especialistas de Santa Fe y de otras provincias, con diferentes enfoques sobre inclusión educativa.
El primer encuentro estará a cargo de la licenciada Liliana González, de Córdoba, quien abordará "El desafío de la inclusión hoy". El segundo estará a cargo de la licenciada María Salomón, también de Córdoba, con el eje "El aula inclusiva. Propuesta pedagógica inclusiva".
El tercer encuentro estará dedicado a la condición del autismo y será desarrollado por la licenciada Antonella Zampini, de Panaacea, de Buenos Aires. El cuarto abordará las dificultades específicas del aprendizaje y estará a cargo de la doctora Liliana Fonseca, también de Buenos Aires.
En los últimos dos encuentros participarán especialistas santafesinos. Mariana Ferrando y María Inés Vega abordarán la accesibilidad en la educación, mientras que Gisela Ortiz y Carolina Ojeda trabajarán sobre las barreras en el aprendizaje.
Inscripción
La inscripción se realiza a través de la Plataforma Educativa y permanecerá abierta hasta el domingo 13 de septiembre. Una vez finalizado ese período, los participantes serán matriculados automáticamente en las aulas correspondientes. La capacitación comenzará el 14 de septiembre y los contenidos serán incorporados progresivamente a la plataforma.
Además de esta capacitación, el Ministerio de Educación desarrolla otras propuestas específicas, entre ellas "Leer y escribir en contexto de diversidad auditiva", destinada especialmente a docentes que trabajan con niños sordos y a sus pares de escuelas de nivel.