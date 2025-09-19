Día Nacional de las Personas Sordas: celebración, educación e inclusión
La discapacidad auditiva afecta al 18% de la población con discapacidades en Argentina, afectando a un estimado de entre 700 y 2.100 niños al año. Esta cifra se desglosa en un 86,6% de dificultad auditiva y un 13,4% de sordera.
La Lengua de Señas es el principal elemento de esta comunidad.
En Argentina, el Día Nacional de las Personas Sordas se conmemora cada 19 de septiembre. Esta fecha rinde homenaje a la fundación de la primera escuela para niños sordos del país, "Profesor Bartolomé Ayrolo", en 1885, un evento que marcó el inicio de la educación formal para esta comunidad.
Argentina dio un paso fundamental en 2023, cuando se sancionó la ley que reconoce la Lengua de Señas.
Terminología y la importancia de la identidad cultural
La forma en que nos referimos a las personas con discapacidad auditiva es crucial. Es incorrecto usar el término "sordomudo", ya que una persona sorda no es "muda" y puede comunicarse de diversas maneras, como a través de la lengua de señas, la lengua oral o la escrita. Este término es rechazado por la comunidad sorda porque limita sus capacidades y los despoja de su identidad.
La Confederación Argentina de Sordos subraya que lo más adecuado es referirse a la persona como "sorda", ya que este término hace referencia a su identidad como miembro de una comunidad lingüística y cultural con su propio idioma: la Lengua de Señas Argentina (LSA).
La LSA no es solo un medio de comunicación, sino también el principal elemento de cohesión de esta comunidad, que comparte una cultura eminentemente visual.
La lengua de señas como derecho humano
A nivel global, la última semana de septiembre se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. En 2017, las Naciones Unidas proclamaron el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el objetivo de destacar su importancia para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.
En este contexto de avances internacionales, Argentina ha dado un paso fundamental. La Ley 27.710, sancionada en 2023, reconoce la Lengua de Señas Argentina (LSA) como un idioma.
Este hito es el resultado de un largo esfuerzo de la comunidad sorda y de organizaciones estamentales. Representa un avance significativo para asegurar la plena inclusión y el ejercicio de los derechos de la comunidad sorda en el país.
