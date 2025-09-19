Efemérides

Día Nacional de las Personas Sordas: celebración, educación e inclusión

La discapacidad auditiva afecta al 18% de la población con discapacidades en Argentina, afectando a un estimado de entre 700 y 2.100 niños al año. Esta cifra se desglosa en un 86,6% de dificultad auditiva y un 13,4% de sordera.