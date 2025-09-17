Efemérides

Un homenaje a la enseñanza: por qué se celebra el Día del Profesor cada 17 de septiembre

El país rinde homenaje a una figura clave en la historia de la educación nacional. Juan Manuel Estrada, visionario de la educación, dejó una huella indeleble en la enseñanza argentina, abogando por la inclusión y la calidad educativa.