Un homenaje a la enseñanza: por qué se celebra el Día del Profesor cada 17 de septiembre
El país rinde homenaje a una figura clave en la historia de la educación nacional. Juan Manuel Estrada, visionario de la educación, dejó una huella indeleble en la enseñanza argentina, abogando por la inclusión y la calidad educativa.
Tras la celebración del Día del Maestro, el calendario escolar argentino se prepara para otra fecha de gran relevancia: el Día del Profesor. Cada 17 de septiembre, el país rinde homenaje a una figura clave en la historia de la educación nacional, Juan Manuel Estrada, en conmemoración del aniversario de su fallecimiento.
Este día busca honrar la labor de quienes, con su vocación, moldean el futuro de miles de estudiantes.
Juan Manuel Estrada no solo fue profesor, sino también un destacado escritor y político.
La trayectoria de un visionario de la educación
Nacido el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires, Juan Manuel Estrada no solo fue profesor, sino también un destacado escritor y político. Desde sus inicios, mostró un profundo interés por el periodismo y la literatura, dirigiendo el periódico "La Guirnalda" junto a su hermano y cofundando el Círculo Literario para el estudio de la historia argentina.
Su pasión por la enseñanza lo llevó a dictar un exitoso curso sobre la historia del país, que luego se transformaría en su obra "Lecciones de la Historia Argentina".
Bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, Estrada asumió el rol de rector del prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires en 1876, desde donde impulsó reformas orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza y ampliar el acceso a la educación.
Su visión, sin embargo, también estuvo marcada por sus convicciones religiosas, abogando por la inclusión de la educación católica en las escuelas públicas, lo que generó debates y roces con figuras políticas de la época, como Leandro N. Alem.
Este día es una oportunidad para reflexionar sobre el papel fundamental de los docentes. Crédito: Flavio Raina
las frases más destacadas de José Manuel Estrada
La obra y el pensamiento de Estrada dejó una huella profunda en la educación y la vida pública argentina. Entre las frases más recordadas, destaca: “De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad”.
Esta frase suele figurar en actos y homenajes que se hacen en las escuelas por el Día del Profesor. Otras máximas que se recuerdan de Estrada son:
“Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.
“Se educa cuando se enseña que debe estar presente el pensamiento y la acción con la vida misma, no solo recibiendo la información y estudiando de memoria”.
“Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”.
A pesar de los desafíos y las polémicas, la influencia de Estrada en la educación argentina es innegable. Como jefe del Departamento de Escuelas y diputado por la Unión Católica, sus acciones siempre se enfocaron en la mejora del sistema educativo.
Su vida, dedicada al servicio público y a la enseñanza, llegó a su fin el 17 de septiembre de 1894, a la edad de 52 años. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta, pero su legado continúa vivo en las aulas de todo el país.
El Día del Profesor es, en esencia, una oportunidad para reflexionar sobre el papel fundamental de los docentes en la sociedad. Las palabras de Estrada resuenan con fuerza en la actualidad, recordándonos que educar va más allá de transmitir información: es fomentar el pensamiento crítico y formar ciudadanos comprometidos con su comunidad.
