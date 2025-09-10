Efemérides

Día del Terapista Ocupacional en Argentina: historia, funciones y su rol clave

En conmemoración del primer congreso nacional, cada 10 de septiembre se celebra la labor de los terapeutas ocupacionales. Desde su surgimiento en el país tras la epidemia de poliomielitis hasta su rol actual, esta disciplina se consolida como una herramienta esencial para la inclusión y el desarrollo personal.