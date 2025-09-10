Día del Terapista Ocupacional en Argentina: historia, funciones y su rol clave
En conmemoración del primer congreso nacional, cada 10 de septiembre se celebra la labor de los terapeutas ocupacionales. Desde su surgimiento en el país tras la epidemia de poliomielitis hasta su rol actual, esta disciplina se consolida como una herramienta esencial para la inclusión y el desarrollo personal.
Cada 10 de septiembre, la Argentina rinde homenaje a una disciplina fundamental para la salud y la calidad de vida: la Terapia Ocupacional. A diferencia de la celebración mundial, que se conmemora en octubre, la fecha local fue instituida en recuerdo del primer Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, un hito que tuvo lugar en 1985 y que marcó un antes y un después en el reconocimiento de estos profesionales.
Más allá del calendario, esta jornada invita a reflexionar sobre la importancia de una labor que acompaña a personas, grupos y comunidades a lo largo de su vida, ayudándolas a superar obstáculos y a recuperar o potenciar sus habilidades para el desempeño de actividades cotidianas.
La Terapia Ocupacional es una profesión socio-sanitaria que se enfoca en el "hacer" como medio terapéutico. Según la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO), su campo de acción es vasto y abarca distintos ámbitos, desde centros de salud hasta escuelas, empresas, el sistema judicial y la comunidad en general. Su objetivo principal es facilitar la participación de las personas en las "ocupaciones" de su vida diaria.
El término "ocupación" en este contexto va mucho más allá del empleo. Se refiere a todas las actividades que dan sentido a la vida de un individuo, como el cuidado personal (higiene, alimentación), el trabajo y el estudio, las interacciones sociales y el tiempo libre. Un terapista ocupacional interviene cuando estas actividades se ven limitadas por condiciones de salud, discapacidad, estrés o cualquier otra circunstancia.
En la práctica, esto se traduce en diseñar planes de tratamiento personalizados. Por ejemplo, pueden ayudar a un niño con dificultades motoras a desarrollar destrezas para escribir y jugar, asistir a un adulto mayor a mantener su independencia en el hogar o colaborar en la reinserción laboral de una persona que ha sufrido un accidente. El enfoque siempre es holístico, considerando las necesidades, el entorno y los deseos de la persona para que pueda alcanzar su máximo potencial.
La poliomielitis: el origen de la profesión en Argentina
La historia de la Terapia Ocupacional en Argentina está íntimamente ligada a uno de los desafíos de salud pública más grandes del siglo XX: la epidemia de poliomielitis que asoló el país entre 1950 y 1956. La necesidad de rehabilitar a miles de niños y adultos afectados por la enfermedad impulsó la creación de programas terapéuticos innovadores.
En 1956, el Centro de Rehabilitación del Lisiado en la provincia de Buenos Aires implementó un plan que sentó las bases para la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional (ENTO). A partir de allí, la disciplina comenzó a ganar terreno, sumando reconocimiento académico y profesional, y expandiendo su alcance más allá de la rehabilitación física. El camino hacia la consolidación fue progresivo, culminando en el congreso de 1985 que hoy se conmemora.
Celebraciones y vínculos internacionales
Si bien el 10 de septiembre es una fecha de celebración nacional, los terapistas ocupacionales argentinos también se unen a sus colegas de todo el mundo el 27 de octubre, Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Esta fecha fue establecida en 2010 por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT), de la cual la AATO es miembro desde 1970.
Esta doble celebración resalta la importancia de la profesión tanto a nivel local, con una historia y un desarrollo propios, como en el contexto global, donde la disciplina se alinea con los estándares y avances internacionales. La labor de estos profesionales es un testimonio del compromiso con la salud, la inclusión y la calidad de vida de la sociedad.
