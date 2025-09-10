Salud mental

Malestar psicológico: casi 3 de cada 10 adultos presentan síntomas de ansiedad o depresión

El aumento es más fuerte en mujeres, personas mayores y hogares en situación de pobreza. Entre 2022 y 2024, casi dos de cada diez adultos empeoraron su salud mental, con mayor impacto en los desempleados y en quienes tienen enfermedades crónicas.