Entrevista

Escuchar y acompañar: "Todos podemos hacer algo para prevenir el suicidio"

En el Día Mundial de concientización sobre esta problemática, Cristina Gentile aporta, desde el Ministerio de Salud de la provincia, estrategias de abordaje. Señales de alerta, mitos, dónde acudir y por qué el foco está puesto en ciertos grupos etarios. ¿La prioridad? Reconstruir lazos sociales.