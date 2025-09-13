Medicamentos esenciales: la OMS suma tratamientos contra cáncer, diabetes y obesidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó su lista de medicamentos esenciales, que sirve de referencia para más de 150 países.
Una actualización para responder a las necesidades más urgentes de salud pública. Los nuevos fármacos beneficiarán a pacientes con enfermedades crónicas y graves en todo el mundo
Se sumaron tratamientos de última generación contra distintos tipos de cáncer, la diabetes tipo 2 y la obesidad, además de fármacos para otras enfermedades como la fibrosis quística, la psoriasis y la hemofilia.
La medida marca un paso importante en la lucha contra enfermedades que afectan a millones de personas y que, en muchos casos, no reciben el tratamiento adecuado por falta de acceso o altos costos. Con estas incorporaciones, la OMS busca garantizar que los sistemas de salud cuenten con herramientas más eficaces para atender a pacientes con condiciones graves y frecuentes.
La OMS presentó la 24.ª Lista Modelo de Medicamentos Esenciales y la 10.ª Lista Modelo de Medicamentos Pediátricos Esenciales. Estas listas identifican los fármacos que responden a las necesidades prioritarias de salud de la población y funcionan como guía para que los países decidan qué medicamentos comprar, financiar o incluir en sus programas de cobertura universal.
Actualmente, más de 150 países adoptan estas recomendaciones como referencia. Según explicó la Dra. Yukiko Nakatani, Subdirectora General de Sistemas de Salud, Acceso y Datos de la OMS, “las nuevas ediciones de las listas son un paso importante para ampliar el acceso a fármacos con beneficios clínicos probados y con capacidad para aportar grandes ventajas a la salud pública mundial”.
En esta edición, el Comité de Expertos de la OMS analizó 59 solicitudes y finalmente incorporó 20 nuevos medicamentos a la lista de adultos y 15 a la pediátrica, además de extender el uso de otros siete ya incluidos. En total, las listas reúnen ahora 523 fármacos esenciales para adultos y 374 para niños.
El objetivo es ofrecer a los sistemas de salud una herramienta actualizada para priorizar los tratamientos más eficaces y garantizar el acceso equitativo, especialmente en países de ingresos bajos y medianos.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos anuales. Una de cada tres muertes prematuras por enfermedades no transmisibles está vinculada a esta patología. Por eso, los medicamentos oncológicos son una prioridad para la OMS.
En la última década, el número de nuevos fármacos contra el cáncer aumentó, pero solo unos pocos ofrecen beneficios clínicos significativos, como prolongar la vida entre cuatro y seis meses o más. Por este motivo, el Comité de Expertos selecciona únicamente aquellos que cumplen con estándares de eficacia comprobada.
En la nueva lista se incorporó el pembrolizumab como tratamiento de primera línea para cáncer de cuello uterino metastásico, cáncer colorrectal metastásico y carcinoma pulmonar no microcítico metastásico.
También se sumaron como alternativas el atezolizumab y el cemiplimab, todos ellos pertenecientes a la clase de fármacos conocidos como inhibidores del punto de control inmunitario PD-1/PD-L1, que ayudan al sistema inmunitario a reconocer y atacar mejor las células tumorales.
Además, la OMS destacó la importancia de aplicar estrategias clínicas que optimicen las dosis y mejoren el acceso inmediato en países con recursos limitados, mientras se avanzan en reformas de salud más profundas.
La diabetes y la obesidad son dos de los problemas de salud más urgentes en el mundo. En 2022, más de 800 millones de personas vivían con diabetes, la mitad sin tratamiento adecuado, y más de 1000 millones padecían obesidad. Estas condiciones están estrechamente relacionadas y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, renales y de muerte prematura.
La OMS incluyó en la lista nuevos fármacos que demuestran una alta eficacia: los agonistas del receptor GLP-1 (como semaglutida, dulaglutida y liraglutida) y la tirzepatida, que combina la acción sobre el receptor GLP-1 y otro péptido relacionado con la regulación de la glucosa.
Estos medicamentos ayudan a mejorar el control de la glucemia, reducen el riesgo de complicaciones renales y cardíacas, favorecen la pérdida de peso y pueden disminuir la mortalidad prematura.
Están indicados para adultos con diabetes tipo 2 que además sufren obesidad (índice de masa corporal mayor a 30) y complicaciones renales o cardiovasculares. Ahora, los países tienen una orientación clara sobre qué pacientes deberían beneficiarse prioritariamente de estos tratamientos.
Sin embargo, el precio sigue siendo un obstáculo. Medicamentos como la semaglutida o la tirzepatida son muy costosos y dificultan el acceso en muchos países. La OMS propone estrategias para ampliar el acceso, como fomentar la producción de genéricos, acercar los tratamientos a la atención primaria y garantizar precios justos.
El acceso equitativo a medicamentos esenciales sigue siendo un desafío. En muchos países, gran parte del gasto de las familias en enfermedades crónicas se destina a fármacos que deberían ser asequibles y garantizados por el sistema público.
Deusdedit Mubangizi, Director de Políticas y Normas para Medicamentos y Productos de Salud de la OMS, advirtió: “Para ofrecer un acceso equitativo a los medicamentos esenciales se necesitan una respuesta igualitaria de los sistemas de salud, una fuerte voluntad política, cooperación multisectorial y programas centrados en las personas que permitan atender a todos”.
