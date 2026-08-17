En Santa Fe

La solidaridad también se aprende: la Técnica Belgrano fabricó un andador adaptado para un niño

La iniciativa nació a partir del pedido de la mamá para su hijo con dificultades de movilidad y encontró respuesta en alumnos y docentes de la escuela santafesina. Diseñaron y fabricaron un andador adaptado con materiales reciclados. El proyecto permitió convertir los conocimientos aprendidos en una ayuda concreta.