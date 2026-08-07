Como cierre del cuatrimestre estudiantes de 3er año de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) trabajaron en la realización de proyectos arquitectónicos para una escuela de oficios en el barrio San Agustín.
Aprender proyectando: Escuela de Oficios para barrio San Agustín
Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) presentaron propuestas para una futura escuela de oficios en barrio San Agustín.
La propuesta surge a partir de la necesidad de generar oportunidades de formación para los jóvenes del barrio, una vez finalizada la escolaridad, brindándoles herramientas que favorezcan su desarrollo personal y laboral. Conjuntamente, el trabajo académico articula la formación profesional y el compromiso social con necesidades concretas de la comunidad, de los estudiantes de la Universidad Católica de Santa Fe.
El proyecto se planteó sobre un terreno ubicado en Teniente Loza y Sta. María de Oro -hoy vacío-, en el noroeste de la ciudad, perteneciente a la parroquia San Agustín y vinculado a la comunidad educativa de la escuela San Luis Gonzaga.
Para llevarlo adelante, los estudiantes mantuvieron encuentros con autoridades escolares, referentes de la parroquia y vecinos del barrio, además de realizar relevamientos del terreno y del contexto urbano y social. Este acercamiento les permitió comprender de primera mano las características y necesidades de la comunidad para pensar respuestas arquitectónicas situadas y significativas.
En este sentido, el decano de la FAD, Gabriel Biagioni, explicó que la experiencia permitió articular los objetivos formativos de la carrera con una demanda concreta de la comunidad. "Combinamos esta necesidad particular con los fines pedagógicos y académicos que perseguimos en la formación de nuestros futuros arquitectos", señaló.
Identidad y compromiso social
Biagioni destacó, además, el valor de estas experiencias,que permiten a los estudiantes comprender que proyectar arquitectura implica prestar un servicio vinculado a necesidades reales de las personas y de la sociedad.
En este sentido, cada estudiante elaboró una propuesta arquitectónica diferente para el mismo terreno, explorando distintas posibilidades de organización espacial y funcionamiento de la futura escuela de oficios. La presentación constituyó un primer paso para visualizar el potencial del predio y abrir nuevas instancias de diálogo sobre la factibilidad y desarrollo del proyecto.
Entre las propuestas presentadas se destacó el proyecto "Escuela-taller Horizonte", desarrollado por la estudiante Miranda Moor. La alumna explicó que la iniciativa se basó en el concepto de "aprender habitando, recorriendo y observando", representando el aprendizaje como un camino de crecimiento construido a través de los vínculos. El trabajo toma una rampa como eje articulador de todo el edificio, integrando los distintos espacios y promoviendo una relación permanente con el entorno y el barrio.
"Como futuros profesionales conocimos una realidad, una situación social que existe, y pudimos diseñar para un contexto diferente a los que veníamos trabajando, un contexto real y humano", expresó la estudiante, valorando especialmente la posibilidad de intervenir sobre una necesidad concreta de la comunidad.
Con la comunidad educativa
Desde la Escuela San Luis Gonzaga, la iniciativa fue recibida con entusiasmo. La directora del nivel inicial y primario, Pamela Lagruta, destacó que las familias del barrio enfrentan numerosas complejidades, pero también poseen un fuerte deseo de superación.
En ese marco, consideró que la posibilidad de contar con una escuela de oficios permitiría fortalecer las capacidades y vocaciones de los jóvenes, en continuidad con los talleres de cocina, construcción, corte y confección, teatro, diseño y comunicación que actualmente se desarrollan en la institución.
Por su parte, la representante legal de las escuelas San Luis Gonzaga y Santa Mónica, Adriana Fernández, explicó que la propuesta nació a partir de la intención de dar un nuevo uso a un terreno que se encontraba sin actividad y transformarlo en una oportunidad para el desarrollo integral de los estudiantes.
"La idea nos encantó y es una alegría enorme", afirmó Fernández, al tiempo que subrayó el vínculo de trabajo que la institución mantiene con la UCSF y la esperanza de que el proyecto pueda concretarse en el futuro. "Lo que viene es difícil de conseguir, pero es un sueño al que apelamos y en el que pondremos todos nuestros esfuerzos", aseguró.