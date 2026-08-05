En un contexto atravesado por profundas transformaciones sociales y culturales, reflexionar sobre el sentido último de la educación se ha vuelto una tarea imprescindible. Con esa premisa como guía, un equipo de investigación y extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF impulsó durante el 2026 el Ciclo de Conversaciones en torno al Pacto Educativo Global. Fue una propuesta abierta y académica que buscó tender puentes entre la universidad y la comunidad para abordar distintas problemáticas contemporáneas.
Transformar la educación para humanizar el futuro
Este viernes 7 concluye el ciclo de conversaciones sobre el Pacto Educativo Global, con la participación de un especialista en gestión e investigación educativa. Es abierto y gratuito, con inscripción a [email protected].
El Pacto Educativo Global (PEG) es una convocatoria realizada por el Papa Francisco en 2019, dirigida especialmente a instituciones, educadores y actores del tejido social, para promover y gestar una alianza comprometida con la persona humana como centro de todo proceso formativo.
Inspirado en la idea de que para educar a una persona se necesita de toda una aldea, el PEG promueve valores como la fraternidad, la justicia social, la ecología integral y el diálogo intergeneracional como herramientas para hacer frente a la cultura del descarte. Es una apuesta desafiante, social y política, que involucra a “todos, todos, todos”.
Como eco de la propuesta, desde la FFH se propuso un recorrido transversal que comenzó a principios de año con la apertura a cargo de Mons. Matías Vecino, y continuó con una serie de encuentros en los que especialistas de diversas disciplinas problematizaron la realidad actual desde diferentes perspectivas.
Temas abordados
A lo largo del trayecto se debatieron cuestiones vertebrales de la agenda pública y educativa: la participación efectiva de mujeres y niñas en los espacios de decisión; la necesidad de concebir a la educación como un acto de justicia y equidad en contextos de desigualdad; el valor de la fraternidad y la política entendidas como herramientas de servicio al bien común.
El ciclo también abrió espacios para repensar la praxis pedagógica desde lenguajes expresivos, revalorizando el rol del arte, el juego y la búsqueda de la belleza en la formación integral de los sujetos. Del mismo modo, se puso en tensión el vínculo entre la educación y los modelos productivos, analizando alternativas de la economía social, el cooperativismo y las propuestas inclusivas para situar a la economía al servicio de las personas.
Encuentro abierto
Como cierre de este itinerario de reflexión y construcción colectiva, la Universidad Católica de Santa Fe invita a la comunidad a participar del séptimo y último encuentro, titulado “Hacia una Universidad que transforma. Pacto Educativo Global: urgencia, posibilidad y realidad”.
La jornada estará a cargo del Pbro. Mgtr. Juan Manuel Ribeiro, especialista en gestión e investigación educativa y referente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien disertará sobre los desafíos institucionales de las casas de altos estudios en la producción de conocimiento y la transformación de la realidad territorial.
La cita tendrá lugar este viernes 7 de agosto, de 19 a 20.30 horas, a través de modalidad virtual y con acceso gratuito. Para participar y recibir el enlace de conexión, los interesados deben realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a [email protected].
El resto de los encuentros se pueden visualizar en el Canal de Youtube de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF: @facultaddefilosofiayhumani1238