El próximo miércoles 5 de agosto a las 18, en la Biblioteca Muttis -Primera Junta 2451-, dará inicio un curso de análisis e interpretación que cruza dos mundos fascinantes, a partir de la mirada de un escritor y un pianista. Se trata de un “viaje interpretativo” para descubrir cómo dialogan la música y la literatura a través del ritmo, la estructura narrativa y la poesía.
Comienza un curso que propone un diálogo entre música y literatura
¿Qué tienen en común Pink Floyd y Franz Kafka? ¿O las composiciones de Astor Piazzolla con la poesía de Charles Baudelaire? ¿Qué relaciones pueden establecerse entre Charlie Parker y la obra de Julio Cortázar?
El curso pretende incorporar herramientas básicas de análisis musical (ritmo, melodía, armonía, forma) aplicadas a la comprensión de obras literarias y musicales. Y busca establecer relaciones entre estructuras narrativas y estructuras musicales.
El ciclo tendrá lugar todos los miércoles de agosto (5, 12, 19, 26), de 18 a 20, en la Biblioteca Prof. Enrique Muttis, y será dictado por el escritor Estanislao Giménez Corte y por el pianista Daniel Paolantonio. La entrada libre y gratuita, sin inscripción previa.
Programa
Clase 1
Movimiento Continuo. La ciudad como tópico poético y como forma sonora del devenir.
Abordaje de las obras musicales “A day in the life”, de The Beatles y “Movimiento Continuo”, de Astor Piazzolla.
Abordaje de las obras literarias “Las estampas Parisiennes” de Charles Baudelaire; “Hojas de Hierba”, de Walt Whitman y “Poemas escogidos” de Charles Bukowski.
Clase 2
Alienación, soledad y totalitarismo. A propósito de lo “ajeno” y lo extraño.
Abordaje de las obras musicales “The Wall”, de Pink Floyd, “Working class hero”, de John Lennon y “Creep”, de Radiohead.
Abordaje de las obras literarias “El proceso”, de Franz Kafka y “La Naranja Mecánica”, de Anthony Burguess.
Clase 3
Swing, improvisación y standards. El jazz como forma musical y literaria.
Abordaje de diversas obras musicales de Charlie Parker.
Abordaje de las obras literarias “Rayuela” y “El perseguidor”, de Julio Cortázar.
Clase 4
El laberinto como ingreso, extravío y fuga.
Abordaje de las obras musicales “El clave bien temperado” de J. S. Bach.
Abordaje de las obras literarias “Del rigor de la ciencia”, “La biblioteca de Babel”, “El jardín de senderos que se bifurcan”, “Los dos reyes y los dos laberintos”, “La casa de Asterión” de Jorge Luis Borges.
Los expositores
Estanislao Giménez Corte (Santa Fe, 1973), es escritor, periodista, investigador y docente universitario. Es Doctor, Mg. y Lic. en Comunicación Social (UNR). Se desempeña como editor y columnista del diario El Litoral. Es profesor e investigador en la Universidad Católica de Santa Fe.
Publicó libros y artículos. Ofrece conferencias, talleres, seminarios y cursos en diversas universidades, fundaciones, bibliotecas e institutos del país.
Daniel Raúl Paolantonio (Santa Fe, 1977) es músico, pianista, y se desempeña como supervisor administrativo del Concejo Municipal. Fue Vicepresidente, Revisor de cuentas, Vocal y Vocal suplente en diferentes períodos en el Mozarteum Santa Fe Filial Salzburgo (2010-2019).
Estudió música clásica con Mario Montrul y posteriormente con Edith Valeri. Estudió tango y principalmente el tango de Piazzolla con el pianista Nicolás Guerschberg, pianista integrante de la Fundación Piazzolla en aquel momento y actual pianista de Escalandrum.
Tiene un Posgrado en Gestión Cultural y Comunicación. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, Caba). Realizó varias presentaciones en el ámbito de la ciudad y la provincia de Santa Fe como en Rosario y Buenos Aires. Tocó en diferentes grupos musicales.